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Лукашенко: Создание Палестинского государства остановит конфликт на Ближнем Востоке

28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Создание Палестинского государства остановит конфликт на Ближнем Востоке
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Создание Палестинского государства остановит конфликт на Ближнем Востоке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе поездки по Минской области.

«Выход один – надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша – «не то ляпнул»? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская – вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда. Никакие ковровые бомбежки не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт», – отметил белорусский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями традиционных конфессий заявил, что в России «с тревогой и болью в сердце» следят за событиями на Ближнем Востоке.



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Палестино-израильский конфликт президент Беларуси прокомментировал в ходе поездки по Минской области.
 
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