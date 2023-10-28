Лукашенко: Создание Палестинского государства остановит конфликт на Ближнем Востоке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание Палестинского государства остановит конфликт на Ближнем Востоке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе поездки по Минской области.

«Выход один – надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша – «не то ляпнул»? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская – вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда. Никакие ковровые бомбежки не помогут. Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт», – отметил белорусский лидер.