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Лукашенко о ситуации с мигрантами на границе с ЕС: Мы не «отстойник»
28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тему отношения западных соседей Беларуси к мигрантам прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. По данным пограничников, их польские и литовские коллеги подбрасывают на территорию Беларуси тела и людей без сознания. Президент заявил, что эту проблему Минск обсуждает с Берлином.
Когда поток беженцев увеличился, Польша и Литва возвели забор на границе с Беларусью. При этом Евросоюз свернул общие программы по контролю за нелегальной миграцией.
Пик миграционного кризиса пришелся на 2021-й год. На границе с Евросоюзом застряли тысячи беженцев.
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По данным белорусских пограничников, их польские и литовские коллеги подбрасывают на территорию Беларуси тела и людей без сознания.
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