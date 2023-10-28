Лукашенко о ситуации с мигрантами на границе с ЕС: Мы не «отстойник»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тему отношения западных соседей Беларуси к мигрантам прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. По данным пограничников, их польские и литовские коллеги подбрасывают на территорию Беларуси тела и людей без сознания. Президент заявил, что эту проблему Минск обсуждает с Берлином.

«Оценка такая, как у нас: поляки – негодяи. Меня это нисколько не удивляет. Для них это норма. Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так. С переломанными ногами люди, а то и вообще трупы валяются прямо на полосе. Вот взяли калитку открыли и выкинули. У нас эти кадры есть. Надо этому «цивилизованному» миру показывать, какой там «райский сад», – сказал Лукашенко.

Когда поток беженцев увеличился, Польша и Литва возвели забор на границе с Беларусью. При этом Евросоюз свернул общие программы по контролю за нелегальной миграцией.

«Наша позиция светлая и понятная: мы не «отстойник». Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут. Они никогда не относились хорошо к нам и не относятся. Мы им верили. А если не верили, шли всегда навстречу», – отметил Лукашенко.

Пик миграционного кризиса пришелся на 2021-й год. На границе с Евросоюзом застряли тысячи беженцев.