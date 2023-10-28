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Женщины-предприниматели Союзного государства обменялись опытом в Москве
28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве открылся Международный форум Россия – Беларусь «Женское сотрудничество – путь к успеху». В нем участвуют лидеры и представители женского предпринимательского сообщества России и Беларуси.
На площадке участницы обсудили развитие сотрудничества. Женщины-предприниматели обменялись практиками и разобрали бизнес-ситуации. Особое внимание уделили развитию социальных проектов и кооперационных связей.
«Женщины всегда были двигателями любых инициатив, причем быстрыми двигателями, потому что они умеют быстро договариваться. Сегодняшний форум – вторая площадка, первая была в Минске, где прошел форум женщин-предпринимателей «Энергия и созидание» с участием представительниц России. Сегодня около 50 наших женщин-предпринимателей из разных сфер – это как крупные предприятия, так и частный бизнес – приехали на площадку РФ, чтобы обменяться контактами, найти точки соприкосновения и использовать то самое время возможностей», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
«Приехали женщины-предприниматели со всех уголков Республики Беларусь для того, чтобы пообщаться, поделиться впечатлениями, предложить свои бизнес-идеи, найти партнера для улучшения продаж», – отметила заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич.
Также обсудили поддержку женщин-предпринимателей. Представительницы белорусской промышленности готовы выстраивать с российскими коллегами отношения на новом уровне. Для этого планируется реализация инвестиционных проектов и открытие совместных предприятий.
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В российской столице открылся Международный форум Россия – Беларусь «Женское сотрудничество – путь к успеху».
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