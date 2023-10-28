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Лукашенко: Беларусь готова к диалогу с ЕС, но без ультиматумов

28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь готова к диалогу с ЕС, но без ультиматумов
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Минске проходит международная конференция по безопасности, на которую прибыли представители западных стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это хорошим сигналом.

«Они хотят слышать, они слушают. Они формируют какую-то повестку, особенно европейцы. Европейцам война не нужна. Их душит Америка. Ну это тоже не беспредельно. Можно ведь ломать, крошить на колено и сломать. Поэтому европейцев очень много сюда приехало. Это говорит о том, что они ищут варианты. Это хорошо», – отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к диалогу со странами Евросоюза, но без каких-либо требований и ультиматумов.

«Я никому верить не собираюсь. Только практика и никаких обещаний. Пожимать руки я никогда не отказываюсь. Я пожимаю руки всем, кто с миром приходит к нам и кто за пазухой или в этой руке не держит камень. Пожалуйста, мы готовы в этом направлении работать», – сказал белорусский лидер.

Ранее президент заявил, что поручил правительству и МИДу предложить западным соседям план добрососедства и мира.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит международная конференция по безопасности, на которую прибыли представители западных стран. Президент Беларуси назвал это хорошим сигналом.
 
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