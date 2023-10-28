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Лукашенко: Беларусь готова к диалогу с ЕС, но без ультиматумов
28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит международная конференция по безопасности, на которую прибыли представители западных стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это хорошим сигналом.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к диалогу со странами Евросоюза, но без каких-либо требований и ультиматумов.
Ранее президент заявил, что поручил правительству и МИДу предложить западным соседям план добрососедства и мира.
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В Минске проходит международная конференция по безопасности, на которую прибыли представители западных стран. Президент Беларуси назвал это хорошим сигналом.
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