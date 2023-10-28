Семья из Литвы перебралась на ПМЖ в Беларусь: чем привлекла страна переселенцев?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многодетная семья Буруновых из Литвы приехала на постоянное место жительства в Беларусь. Во время переезда возникли сложности. Самим справиться оказалось не под силу. Как государство помогло решить проблему одной семьи, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич. Народное единство – залог достижения заветных целей Александр Лукашенко поздравил с Днем независимости Беларуси

Семья Буруновых из Вильнюса. В Беларуси всего несколько месяцев. Уже приобрели дом, получили вид на жительство. Повезли вещи. На границе их нужно было растаможить, и тут супругов ждал неприятный сюрприз.

«Мы должны были платить за каждый килограмм четыре евро. Три тонны вещей – это и мебель, и текстиль, и посуда. Таким образом и нарисовалась сумма в 12 тысяч евро», – рассказала многодетная мама Лилия Бурунова.

На такую сумму многодетная семья не рассчитывала. Лилии посоветовали написать письмо президенту Беларуси и обратиться в Союз женщин. В итоге супругам платить не пришлось.

«Здесь сработала вся государственная система очень правильно, и вопрос семьи решился так, как он должен был решиться в нашей стране. Для того, чтобы семьи, которые к нам приезжают, чувствовали защиту и нужность нашей стране, чтобы таких семей становилось больше. Я бы очень хотела, чтобы вся «прогрессивная» Европа увидела и ощутила прелесть жизнь на территории Республики Беларусь», – сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

От Вильнюса до Минска всего 170 километров. Но в Беларусь Буруновы впервые приехали только в апреле. Воспользовались безвизовым въездом. Да и повод был. Полине – младшей дочке в семье – с рождения подходит только белорусское молочное питание.

«Мы его подпольно покупали. На бензоколонке у женщины кто-то на автобусе работает. Он покупал, а мы перекупали, втридорога», – рассказал многодетный отец Владимир Бурунов.

«Мы видим в Беларуси перспективы в их развитии. Девочки планируют здесь обучаться, получать высшее образование. Мы считаем, что это очень достойная страна, в которой достаточно много перспектив для развития молодежи», – отметила Лилия Бурунова.

Старшие дочки Буруновых уже освоились в белорусской школе. Говорят: больше всего полюбили школьные обеды, свежие и вкусные.