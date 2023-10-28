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Семья из Литвы перебралась на ПМЖ в Беларусь: чем привлекла страна переселенцев?
28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Многодетная семья Буруновых из Литвы приехала на постоянное место жительства в Беларусь. Во время переезда возникли сложности. Самим справиться оказалось не под силу. Как государство помогло решить проблему одной семьи, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Семья Буруновых из Вильнюса. В Беларуси всего несколько месяцев. Уже приобрели дом, получили вид на жительство. Повезли вещи. На границе их нужно было растаможить, и тут супругов ждал неприятный сюрприз.
«Мы должны были платить за каждый килограмм четыре евро. Три тонны вещей – это и мебель, и текстиль, и посуда. Таким образом и нарисовалась сумма в 12 тысяч евро», – рассказала многодетная мама Лилия Бурунова.
На такую сумму многодетная семья не рассчитывала. Лилии посоветовали написать письмо президенту Беларуси и обратиться в Союз женщин. В итоге супругам платить не пришлось.
От Вильнюса до Минска всего 170 километров. Но в Беларусь Буруновы впервые приехали только в апреле. Воспользовались безвизовым въездом. Да и повод был. Полине – младшей дочке в семье – с рождения подходит только белорусское молочное питание.
«Мы его подпольно покупали. На бензоколонке у женщины кто-то на автобусе работает. Он покупал, а мы перекупали, втридорога», – рассказал многодетный отец Владимир Бурунов.
Старшие дочки Буруновых уже освоились в белорусской школе. Говорят: больше всего полюбили школьные обеды, свежие и вкусные.
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Во время переезда у многодетной семьи возникли сложности. Справиться с ними помогла принимающая страна.
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