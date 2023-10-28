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К празднованию Дня граната в Азербайджане присоединились в белорусском вузе

28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К празднованию Дня граната в Азербайджане присоединились в белорусском вузе
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Азербайджане отмечают День граната. Он традиционно проводится в дни сбора урожая фрукта. Приобщают и белорусов: в минском педуниверситете посол Азербайджана познакомил студентов и педагогов с традициями своей страны.

На праздничном столе – гранат последнего урожая. Всего в мире больше 70 видов этого фрукта, и все они растут в Азербайджане. Для страны это праздник национальной культуры, а для белорусских студентов – «вкусный» способ познакомиться с колоритом другой страны. Будущие педагоги праздник тоже встретили по-особенному: в национальных азербайджанских костюмах и с народными песнями.

«Все знают, что азербайджанские гранаты – это очень полезные плоды, мы с удовольствием пробуем их здесь вместе с нашими студентами и преподавателями», – отметил ректор Белорусского государственного педуниверситета имени М. Танка Александр Жук.

«Праздник граната был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С того времени мы смогли донести информацию о прекрасной традиции нашего народа», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Ульви Вагиф оглы Бахшалиев.

У Беларуси и Азербайджана тесные связи в культурной среде, особенно в сфере образования. В педуниверситетах республик действуют центры языка и культуры, создан белорусско-азербайджанский разговорный словарь. Сейчас активно работают и над патриотическим воспитанием молодежи. Общая история двух стран помогает выстроить диалог.



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В минском педуниверситете посол Азербайджана познакомил студентов и педагогов с традициями своей страны.
 
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