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К празднованию Дня граната в Азербайджане присоединились в белорусском вузе
28.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Азербайджане отмечают День граната. Он традиционно проводится в дни сбора урожая фрукта. Приобщают и белорусов: в минском педуниверситете посол Азербайджана познакомил студентов и педагогов с традициями своей страны.
На праздничном столе – гранат последнего урожая. Всего в мире больше 70 видов этого фрукта, и все они растут в Азербайджане. Для страны это праздник национальной культуры, а для белорусских студентов – «вкусный» способ познакомиться с колоритом другой страны. Будущие педагоги праздник тоже встретили по-особенному: в национальных азербайджанских костюмах и с народными песнями.
«Все знают, что азербайджанские гранаты – это очень полезные плоды, мы с удовольствием пробуем их здесь вместе с нашими студентами и преподавателями», – отметил ректор Белорусского государственного педуниверситета имени М. Танка Александр Жук.
«Праздник граната был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С того времени мы смогли донести информацию о прекрасной традиции нашего народа», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Ульви Вагиф оглы Бахшалиев.
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В минском педуниверситете посол Азербайджана познакомил студентов и педагогов с традициями своей страны.
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