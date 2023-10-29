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Нестандартная концепция барбершопа, новые способы платежей и пекарня после декрета: новости бизнеса за 23-29 октября 2023 года
29.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Переход автобизнеса в онлайн, неожиданности в кабинете Google Рекламы и Blablacar для посылок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Бизнесу
Оказывается, что, пополняя кабинет Google Рекламы через личную карточку,
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Сделали тест на умение находить выгодные варианты для бизнеса. Пройти можно
Истории бизнеса
В июле 2023 года опытный мастер Максим Курень наконец преодолел сложный 4-летний путь от идеи до реализации и воплотил в жизнь свою давнюю мечту — собственный барбершоп с особым вайбом. Кажется, что в этой истории нет ничего необычного, но вывеска «Milf hunter», провокационные интерьеры и такие же элементы декора явно выбиваются из того, что мы привыкли видеть в других барбершопах. «Про бизнес» побывал в гостях у начинающего предпринимателя, чтобы узнать,
Начать свое дело сестры Ольга Кочурова и Татьяна Домино решились в декрете. Первоначальный план был такой: открыть кофейню с цехом-пекарней. Но в итоге все средства ушли на обустройство цеха. Спустя 5 лет работы семейная кондитерская VERRINE поставляет десерты в более, чем 70 кофеен Минска и областных городов, делает на заказ торты и работает с корпоративными клиентами. Сестры
Наверное, многие сталкивались с проблемой долгой и дорогой доставки посылок, особенно если речь идет о международных отправлениях. Опытный логист Виолетта Халамоник вместе с командой придумала оригинальное решение проблемы — P2P-сервис «Ligo» для международной доставки. Ребята называют себя «Blablacar для посылок» и уже готовы оказывать услуги по маршруту Минск-Варшава, а в ближайших планах — расширить географию и подключить новые города.
Выбор профессии — один из самых сложных и ответственных моментов в жизни подростка и его родителей. Нужно учитывать несколько переменных: личностные и интеллектуальные особенности, профессиональные интересы и склонности, жизненные мотивы и ценности. Пройти только профориентационный тест у психолога, чтобы понять, кем быть, уже недостаточно. Такая работа требует более глубокого подхода. Один из таких подходов предлагает проект YOU CAN — социальный стартап по профдизайну подростков. Его основательница Катерина Бриль поделилась,
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Нестандартная концепция барбершопа, новые способы платежей и пекарня после декрета: новости бизнеса за 23-29 октября 2023 года
Переход автобизнеса в онлайн, неожиданности в кабинете Google Рекламы и Blablacar для посылок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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