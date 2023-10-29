Нестандартная концепция барбершопа, новые способы платежей и пекарня после декрета: новости бизнеса за 23-29 октября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Переход автобизнеса в онлайн, неожиданности в кабинете Google Рекламы и Blablacar для посылок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Бизнесу разрешили принимать платежи электронными деньгами, но не сейчас.

Объясняем , как и почему автобизнес переходит в онлайн.

Оказывается, что, пополняя кабинет Google Рекламы через личную карточку, можно получить штраф за неуплату НДС.

Полезное для бизнеса

Связка E-POS и программной кассы поможет экономить до 50% комиссии от входящих платежей.

Эксперты по кибербезопасности рассказали, как защитить данные компании от мошенников и утечек.

Сделали тест на умение находить выгодные варианты для бизнеса. Пройти можно тут .

Истории бизнеса

В июле 2023 года опытный мастер Максим Курень наконец преодолел сложный 4-летний путь от идеи до реализации и воплотил в жизнь свою давнюю мечту — собственный барбершоп с особым вайбом. Кажется, что в этой истории нет ничего необычного, но вывеска «Milf hunter», провокационные интерьеры и такие же элементы декора явно выбиваются из того, что мы привыкли видеть в других барбершопах. «Про бизнес» побывал в гостях у начинающего предпринимателя, чтобы узнать, как родилась смелая концепция заведения , сколько зарабатывают хорошие барберы и почему проект пока не взлетел.

Начать свое дело сестры Ольга Кочурова и Татьяна Домино решились в декрете. Первоначальный план был такой: открыть кофейню с цехом-пекарней. Но в итоге все средства ушли на обустройство цеха. Спустя 5 лет работы семейная кондитерская VERRINE поставляет десерты в более, чем 70 кофеен Минска и областных городов, делает на заказ торты и работает с корпоративными клиентами. Сестры рассказали , как все начиналось, а также какие есть сложности и возможности в этом бизнесе.

Наверное, многие сталкивались с проблемой долгой и дорогой доставки посылок, особенно если речь идет о международных отправлениях. Опытный логист Виолетта Халамоник вместе с командой придумала оригинальное решение проблемы — P2P-сервис «Ligo» для международной доставки. Ребята называют себя «Blablacar для посылок» и уже готовы оказывать услуги по маршруту Минск-Варшава, а в ближайших планах — расширить географию и подключить новые города. Поговорили с основательницей стартапа, чтобы выяснить, чем проект отличается от традиционных курьерских сервисов, насколько безопасна такая доставка и готовы ли венчурные инвесторы вкладываться в эту идею.