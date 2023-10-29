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Белорусское ткачество: как полотно превращали в произведение искусства?

29.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусское ткачество: как полотно превращали в произведение искусства?
 Фото: МТРК «Мир»

В белорусской Лиде – праздник ткачества. На выставке ремесленники со всей страны представили лучшие образцы швейного национального искусства, а на мастер-классах можно было попробовать своими руками создать традиционные узоры. Об их истории узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В этих цветах и орнаментах на ручниках и платьях – колорит белорусской культуры. Гостей праздника встречают девушки в национальных костюмах и традиционные народные песни.

Мария Шилковская привезла целую коллекцию «карункау». Раньше без такого кружева не обходился ни один праздничный наряд. А еще они украшали простыни и подушки. У каждого узора – свое назначение.

«Здесь подузорники, которые вязались широкими, на всю кровать. В основном это было праздничное убранство, и использовалось оно для украшения», –рассказала мастер отдела ремесел традиционной культуры лидского районного центра культуры и народного творчества Мария Шилковская.

Чтобы создать такой узор, много времени не нужно. Сложнее найти настоящий рисунок кружев того времени. Их в регионе сохранилось немного.

«Мы находили старые фотографии у бабушек на чердаках. Смотрели фотографии, изучали. У нас, в Лидском районе, в основном были геометрические фигуры, люди и цветы», – рассказала Мария Шилковская.

Раньше белорусы верили: чем больше в узоре повторений, тем быстрее сбудется желание. А в орнаментах скрывали образы солнца, матери, любви, плодородия земель. У каждого региона символы свои, но было и что-то общее.

«Две птички, которые смотрят друг на друга, а между ними вырастает дерево или цветы, конечно же, – это согласие, это мир, это любовь. Отдельные цветы, это васильки, такие звезды – «зорки», «кветки». Это такие белорусские узоры, которые можно увидеть в мировом ремесле», – сказала заведующая отделом ремесел традиционной культуры лидского районного центра культуры и народного творчества Елена Щалина.

Мастер-классы по ткачеству собрали рукодельниц со всего района и даже туристов из других стран. Здесь можно было узнать, например, как из льна раньше получали нити и как превращали полотно в произведение искусства.

«Я россиянка, но очень люблю Беларусь. Я люблю все их традиции. Очень мне нравятся эти кружева. Никак не могу все за них взяться, потому что времени не хватает», – поделилась посетитель выставки Татьяна Беляева.

«Мы живем в Беларуси, и должны обязательно знать свою историю, свои традиции. Сегодня мы прикоснулись к истории, это так приятно. Новые факты узнали про ткачество, когда не просто видишь изделия, а тут еще и историю узнаешь», –отметила посетитель выставки Алла Лысухина.

Национальные белорусские узоры включены в список нематериального культурного наследия страны, а самые опытные ткачи носят звание народного мастера Беларуси.

Ткачество – один из самых распространенных видов белорусского народного искусства.



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На выставке в городе Лиде ремесленники со всей страны представили лучшие образцы швейного национального искусства.
 
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