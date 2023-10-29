Белорусское ткачество: как полотно превращали в произведение искусства?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусской Лиде – праздник ткачества. На выставке ремесленники со всей страны представили лучшие образцы швейного национального искусства, а на мастер-классах можно было попробовать своими руками создать традиционные узоры. Об их истории узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В этих цветах и орнаментах на ручниках и платьях – колорит белорусской культуры. Гостей праздника встречают девушки в национальных костюмах и традиционные народные песни.

Мария Шилковская привезла целую коллекцию «карункау». Раньше без такого кружева не обходился ни один праздничный наряд. А еще они украшали простыни и подушки. У каждого узора – свое назначение.

«Здесь подузорники, которые вязались широкими, на всю кровать. В основном это было праздничное убранство, и использовалось оно для украшения», –рассказала мастер отдела ремесел традиционной культуры лидского районного центра культуры и народного творчества Мария Шилковская.