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Прямой авиарейс связал Гомель и Москву

29.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прямой авиарейс связал Гомель и МосквуГомель и Москву" height="100%" width="670">
Фото: Викимедиа

Гомель и Москву соединил прямой авиарейс. Самолеты будут летать трижды в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье. Время пути – один час 25 минут. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына узнала цены на билеты.

Удобнее и дешевле. Добраться до столицы России теперь можно не только из Минска, но и из Гомеля. Белорусы уже раскупают билеты. На первый рейс их почти не осталось. Есть четыре ценовые категории. Самый экономичный тариф «Промо» – от 84 белорусских рублей (почти 2,5 тысячи российских).

Одна из причин появления рейса – рост спроса на перелеты между Беларусью и Россией. Представители авиакомпании заявили, что Гомель с точки зрения пассажиропотока – перспективный регион, и аэропорт технически готов к большим проектам.

С начала года между Беларусью и Россией было открыто шесть рейсов, включая сегодняшний в Гомель. Этот маршрут можно считать уникальным. Он единственный связал Россию с региональным центром Беларуси. Всего между странами лайнеры летают в 15 направлениях. Больше всего рейсов в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Самолеты будут летать трижды в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье. Время пути составит один час 25 минут.
 
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