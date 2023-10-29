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Прямой авиарейс связал Гомель и Москву
29.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГомель и Москву" height="100%" width="670">
Гомель и Москву соединил прямой авиарейс. Самолеты будут летать трижды в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье. Время пути – один час 25 минут. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына узнала цены на билеты.
Одна из причин появления рейса – рост спроса на перелеты между Беларусью и Россией. Представители авиакомпании заявили, что Гомель с точки зрения пассажиропотока – перспективный регион, и аэропорт технически готов к большим проектам.
С начала года между Беларусью и Россией было открыто шесть рейсов, включая сегодняшний в Гомель. Этот маршрут можно считать уникальным. Он единственный связал Россию с региональным центром Беларуси. Всего между странами лайнеры летают в 15 направлениях. Больше всего рейсов в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.
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Самолеты будут летать трижды в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье. Время пути составит один час 25 минут.
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