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Чемпионат по колке дров среди представителей СМИ прошел в Беларуси

29.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чемпионат по колке дров среди представителей СМИ прошел в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске прошел второй чемпионат по колке дров. На соревнованиях собрались представители СМИ со всей страны. Всего 221 участник, передает «МИР 24».

В команде телерадиокомпании «Мир» работники разных отделов: редактор, бухгалтер, инженер, водители и директор представительства. Ольга Шпилевская помогла команде на финальном этапе, в эстафете.

«Мне показалось, что я это делаю постоянно. Честно, я это делала в первый раз. У нас была командная работа. Мы говорили: «Мир» раз, «Мир» два, «Мир» три». У нас все получилось», – сказала Ольга Шпилевская.

Соревнования прошли в нескольких дисциплинах. Среди уже привычных: «Колка дров» среди мужчин и женщин, «Переруб бревна топором», была и новая категория – «Колка дров по-президентски». Мастер-класс на первом чемпионате показал Александр Лукашенко.

Свое мастерство на чемпионате показали 35 команд. Лучших определят в командном и индивидуальном зачете.



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Теги: Минск
 
 
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