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Чемпионат по колке дров среди представителей СМИ прошел в Беларуси
29.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел второй чемпионат по колке дров. На соревнованиях собрались представители СМИ со всей страны. Всего 221 участник, передает «МИР 24».
В команде телерадиокомпании «Мир» работники разных отделов: редактор, бухгалтер, инженер, водители и директор представительства. Ольга Шпилевская помогла команде на финальном этапе, в эстафете.
Соревнования прошли в нескольких дисциплинах. Среди уже привычных: «Колка дров» среди мужчин и женщин, «Переруб бревна топором», была и новая категория – «Колка дров по-президентски». Мастер-класс на первом чемпионате показал Александр Лукашенко.
Свое мастерство на чемпионате показали 35 команд. Лучших определят в командном и индивидуальном зачете.
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На соревнованиях собрались представители СМИ со всей страны. Всего 221 участник.
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