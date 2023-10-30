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Как война между Израилем и Газой повлияет на мировую экономику и бизнес: контекст и возможные последствия
30.10.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тема израильско-палестинского конфликта в Секторе Газа больше 3 недель доминирует в мировой информационной повестке, отодвинув в сторону другие инфоповоды. Учитывая сложную и противоречивую природу конфликта, разбираться в происходящем — непростая задача, поэтому в новом выпуске рубрики «World Business» мы постарались обозначить контекст событий в Газе и оценили их влияние на мировую экономику и бизнес-конъюнктуру.
Что произошло?
7 октября 2023 года представители радикального исламского движения «ХАМАС» (в переводе означает «Исламское движение сопротивления») организовали массированную атаку на юге Израиля, а остальную часть страны подвергли серьезному ракетному обстрелу. В результате нападения, по оценкам израильских властей, погибло более 1400 человек,
В ответ на атаку руководство Израиля ввело военное положение, объявило мобилизацию резервистов и провело массированные ракетные обстрелы, устроив полную блокаду региона. В ближайшее время ожидается проведение широкомасштабной наземной операции с целью освобождения заложников и полной ликвидации ХАМАС, однако конкретные сроки не уточняются.
Исторический контекст
Сектор Газа — небольшой палестинский анклав на берегу Средиземного моря с крайне высокой плотностью застройки и населением в 2 миллиона человек. По плану ООН в 1947 году эта территория должна была стать частью новообразованного палестинского государства, но в результате многочисленных арабо-израильских войн в период с 1947 по 2005 годы Газа была оккупирована сначала армией Египта, а позже Израиля.
После заключения ряда мирных соглашений и вывода израильских войск на демократических выборах 2006 года в Газе неожиданно победили представители фундаменталистской группировки «ХАМАС» (признана терростической во многих государствах, в т.ч. арабских), провозгласившей главным пунктом своей политической доктрины «уничтожение Израиля». Они отказались выполнять ранее заключенные соглашения, узурпировали власть в Газе и вступили в кровавый конфликт с оппозиционной партией ФАТХ, сохранившей контроль над территорией Палестины на Западном берегу реки Иордан. В результате, Сектор Газа был фактически отрезан от внешнего мира и стал депрессивным регионом с серьезной зависимостью от поставок международной (в т.ч. израильской) помощи. Несмотря на это, на протяжении десятилетий ХАМАС продолжал предпринимать попытки атаковать Израиль, что приводило к кровопролитным военным операциям и обоюдным нарушениям международного гуманитарного права.
Как конфликт отражается на Израиле, Секторе Газа и остальном мире
Нынешние трагические события в Израиле и Газе, тысячи жертв с обеих сторон все больше волнуют умы людей и оказывают разрушительное влияние на мировую экономику и бизнес-конъюнктуру.
Из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке мировые цены на нефть уже выросли на $ 5 с начала конфликта, и,
Кроме сторон конфликта, в зоне повышенного риска находятся арабские государства, где важным источником валютных поступлений являются туристические потоки, особенно Египет и Иордания.
Тем временем, Центральный банк Израиля продал $ 30 миллиардов валютных резервов, чтобы удержать курс шекеля (который до войны был ослаблен кризисом судебной реформы), а правительство страны предписало американскому энергетическому гиганту Chevron приостановить добычу газа на крупном месторождении Тамар в Средиземном море, что негативно скажется на состоянии энергетического рынка Европы — основного внешнего покупателя добываемого газа. Вдобавок ко всему, флагманский фондовый индекс страны «ТА-35» с начала конфликта снизился на 7% и продолжает свое падение — это значит, что 35 крупнейших израильских компаний, включенных в список, теряют свою капитализацию.
Между тем, положение жителей Газы приближается к состоянию гуманитарной катастрофы.
Эскалация конфликта, вероятно, негативно скажется на реализации нового транспортного коридора Индия — Ближний Восток — Европа, где Израилю отводится роль важного логистического хаба. Кроме того, можно уверенно прогнозировать, что прогресс последних лет в части нормализации арабо-израильских отношений будет поставлен на паузу, а потенциальный трансфер технологий и инвестиций в ОАЭ, Бахрейн и Саудовскую Аравию не состоится в ближайшей перспективе.
Что происходит на фондовых рынках
Ситуация не обходит стороной и транснациональные корпорации: 28 октября министр связи Израиля Шломо Каръи заявил о полном разрыве всех отношений со Starlink в ответ на твиты Илона Маска, где миллиардер выразил готовность задействовать спутники компании для обеспечения работы гуманитарных коридоров в Газе. Некоторые крупные авиакомпании и круизные операторы
На фоне общей атмосферы напряженности и тотальный неопределенности рынок делает ставку на инвестиции в золото, казначейские облигации США и компании из оборонного сектора (так называемые антикризисные инвестиции), стараясь сократить долю нефтегазовой сферы в своих портфелях.
По оценкам экспертов, худший сценарий конфликта — прямое вовлечение Ирана, ключевого союзника ХАМАС и главной угрозы Израиля и США на Ближнем Востоке.
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Как война между Израилем и Газой повлияет на мировую экономику и бизнес: контекст и возможные последствия
Тема израильско-палестинского конфликта в Секторе Газа больше 3 недель доминирует в мировой информационной повестке, отодвинув в сторону другие инфоповоды....
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