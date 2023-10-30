Как война между Израилем и Газой повлияет на мировую экономику и бизнес: контекст и возможные последствия

Источник материала: ProBusiness



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Тема израильско-палестинского конфликта в Секторе Газа больше 3 недель доминирует в мировой информационной повестке, отодвинув в сторону другие инфоповоды. Учитывая сложную и противоречивую природу конфликта, разбираться в происходящем — непростая задача, поэтому в новом выпуске рубрики «World Business» мы постарались обозначить контекст событий в Газе и оценили их влияние на мировую экономику и бизнес-конъюнктуру.

Что произошло?

7 октября 2023 года представители радикального исламского движения «ХАМАС» (в переводе означает «Исламское движение сопротивления») организовали массированную атаку на юге Израиля, а остальную часть страны подвергли серьезному ракетному обстрелу. В результате нападения, по оценкам израильских властей, погибло более 1400 человек, в том числе 3 белоруса , а около 200 взяты в заложники и вывезены на территорию Газы.



Самая массированная атака на Израиль за последние 16 лет. Фото: Getty Images

В ответ на атаку руководство Израиля ввело военное положение, объявило мобилизацию резервистов и провело массированные ракетные обстрелы, устроив полную блокаду региона. В ближайшее время ожидается проведение широкомасштабной наземной операции с целью освобождения заложников и полной ликвидации ХАМАС, однако конкретные сроки не уточняются. По заявлениям властей Газы , число погибших в результате ракетных ударов Израиля превысило 7000 человек.



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Исторический контекст

Сектор Газа — небольшой палестинский анклав на берегу Средиземного моря с крайне высокой плотностью застройки и населением в 2 миллиона человек. По плану ООН в 1947 году эта территория должна была стать частью новообразованного палестинского государства, но в результате многочисленных арабо-израильских войн в период с 1947 по 2005 годы Газа была оккупирована сначала армией Египта, а позже Израиля.



Источник: Газета.ru

После заключения ряда мирных соглашений и вывода израильских войск на демократических выборах 2006 года в Газе неожиданно победили представители фундаменталистской группировки «ХАМАС» (признана терростической во многих государствах, в т.ч. арабских), провозгласившей главным пунктом своей политической доктрины «уничтожение Израиля». Они отказались выполнять ранее заключенные соглашения, узурпировали власть в Газе и вступили в кровавый конфликт с оппозиционной партией ФАТХ, сохранившей контроль над территорией Палестины на Западном берегу реки Иордан. В результате, Сектор Газа был фактически отрезан от внешнего мира и стал депрессивным регионом с серьезной зависимостью от поставок международной (в т.ч. израильской) помощи. Несмотря на это, на протяжении десятилетий ХАМАС продолжал предпринимать попытки атаковать Израиль, что приводило к кровопролитным военным операциям и обоюдным нарушениям международного гуманитарного права.​​



Последствия израильских ударов по сектору Газа © AP Photo / Hatem Moussa

Как конфликт отражается на Израиле, Секторе Газа и остальном мире

Нынешние трагические события в Израиле и Газе, тысячи жертв с обеих сторон все больше волнуют умы людей и оказывают разрушительное влияние на мировую экономику и бизнес-конъюнктуру.

Из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке мировые цены на нефть уже выросли на $ 5 с начала конфликта, и, по прогнозам МВФ , дальнейший рост может привести к общему замедлению мировой экономики на 0.15% и ускорению глобальной инфляции на 0.4%.

Кроме сторон конфликта, в зоне повышенного риска находятся арабские государства, где важным источником валютных поступлений являются туристические потоки, особенно Египет и Иордания.



Обращение премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации, источник: пресс-служба правительства Израиля.

Тем временем, Центральный банк Израиля продал $ 30 миллиардов валютных резервов, чтобы удержать курс шекеля (который до войны был ослаблен кризисом судебной реформы), а правительство страны предписало американскому энергетическому гиганту Chevron приостановить добычу газа на крупном месторождении Тамар в Средиземном море, что негативно скажется на состоянии энергетического рынка Европы — основного внешнего покупателя добываемого газа. Вдобавок ко всему, флагманский фондовый индекс страны «ТА-35» с начала конфликта снизился на 7% и продолжает свое падение — это значит, что 35 крупнейших израильских компаний, включенных в список, теряют свою капитализацию.

Между тем, положение жителей Газы приближается к состоянию гуманитарной катастрофы. По сообщениям агентства ООН по делам беженцев, в 150 объектах размещается более 600 тысяч человек, что в 4 раза больше доступной пропускной способности. Кроме того, в настоящий момент в анклаве не работают 12 из 32 больниц, а объемы гуманитарной помощи из Египта (единственный разрешенный Израилем канал доставки грузов) не покрывают потребности всех беженцев. По оценкам ООН, для обеспечения гуманитарной безопасности региона необходимы ежедневные поставки минимум 100 грузовиков, однако на текущий момент объем самого большого гуманитарного груза пока не превышает 20 машин.



Израиль, ОАЭ и Бахрейн на подписании соглашения о нормализации отношений между государствами, 2020, фото: 112.ua

Эскалация конфликта, вероятно, негативно скажется на реализации нового транспортного коридора Индия — Ближний Восток — Европа, где Израилю отводится роль важного логистического хаба. Кроме того, можно уверенно прогнозировать, что прогресс последних лет в части нормализации арабо-израильских отношений будет поставлен на паузу, а потенциальный трансфер технологий и инвестиций в ОАЭ, Бахрейн и Саудовскую Аравию не состоится в ближайшей перспективе.



Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA

Что происходит на фондовых рынках

Ситуация не обходит стороной и транснациональные корпорации: 28 октября министр связи Израиля Шломо Каръи заявил о полном разрыве всех отношений со Starlink в ответ на твиты Илона Маска, где миллиардер выразил готовность задействовать спутники компании для обеспечения работы гуманитарных коридоров в Газе. Некоторые крупные авиакомпании и круизные операторы приостановили обслуживание израильского направления, а финтех гиганты Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America перевели израильских сотрудников на удаленку. Крупнейший в мире производитель чипов Nvidia отменил саммит по искусственному интеллекту в Тель-Авиве, где должен был выступать гендиректор компании.

На фоне общей атмосферы напряженности и тотальный неопределенности рынок делает ставку на инвестиции в золото, казначейские облигации США и компании из оборонного сектора (так называемые антикризисные инвестиции), стараясь сократить долю нефтегазовой сферы в своих портфелях.