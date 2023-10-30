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Чемпионат по колке дров в Минске собрал больше 200 участников

30.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

В Минске прошел очередной чемпионат по колке дров. На соревнованиях собрались представители СМИ со всей страны – всего больше 200 участников. Приветствие им направил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Каждый день Александр Свидерский занят финансовыми операциями. Сегодня бухгалтер-экономист перешел на силовые расчеты: рубил дрова по своей технологии, чтобы добиться успеха с профессиональной точностью.

«Надо сперва размяться, два таких сухих. А третий уже суковатый брал, чтобы можно было разогретыми мышцами разбить его», – поделился бухгалтер-экономист Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Александр Свидерский.

Соревнования прошли в пяти дисциплинах. Например, это традиционные «Колка дров» среди мужчин и женщин и «Переруб бревна топором». А вот новая дисциплина «Колка дров по-президентски» появилась благодаря Александру Лукашенко. Год назад он показал мастер-класс на Первом чемпионате.

Вадим Бельский о том, что участвует в этих соревнованиях, узнал за пару часов до старта. Настроился быстро.

«Если уже не идет никак, пытаешься ударить, чтобы она раскололась изнутри побольше», – объяснил водитель хозяйственного отдела Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Вадим Бельский.

Здесь на каждой площадке, как на биатлоне, по несколько судей. Они подключаются сразу после финального свистка. Проверяют работу, фиксируют нарушения и выписывают штрафные баллы. А еще оценивают громкость поддержки болельщиков. Сегодня они совсем не жалели свое достояние красивые телевизионные и радийные голоса. Подключились и юные болельщики. Поддерживать приехали семьи.

«Наш Юра самый первый, у него стальные нервы! Очень громко, сейчас очень горло болит, потому что накричалась сильно за папу», – сказала болельщица Василиса Стародубцева.

«У меня сбилось дыхание. Тяжело говорить. Конкурс достаточно сложный. Еще усложнило задачу наличие сучков в дереве. Но круто! Заряд энергии очень серьезный», – отметил начальник отдела информационно-технического обеспечения Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Юрий Стародубцев.

Хрупкость и женственность на таких соревнованиях обманчивы. Это доказала редактор студии радио Татьяна Морозова. На чемпионате она уже второй раз. В прошлом году присматривалась, была на скамейке запасных. В этом вышла на площадку. Разрубить стереотипы.

«В процессе я, признаюсь, вообще ни о чем не думала. Просто хотелось быстрее и быстрее. Силы были, но на скорость сил не хватало. Потому что реально хотелось еще быстрее», – объяснила редактор студии радио Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Татьяна Морозова.

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Обязательное условие этого чемпионата – участие руководства СМИ. Ольга Шпилевская помогла команде на финальном этапе в эстафете. Она успела попилить и разжечь костер.

«Сегодня мне показалось, что я это делаю постоянно. Честно, я это делала в первый раз. У нас была командная работа. Мы говорили: «Мир раз, мир два, мир три». У нас все получилось», – поделилась директор Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Попробовать силы смогли и зрители. Для них открыли специальные силовые площадки и фудкорт. А мастера лесхозов прямо во время спортивных состязаний ювелирно бензопилой сделали скульптуру зубра – лесного символа Беларуси.

Свое мастерство на чемпионате показали 35 команд. Лучших определили в командном и индивидуальном зачетах.



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Теги: Минск
 
 
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