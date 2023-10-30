Чемпионат по колке дров в Минске собрал больше 200 участников

Вадим Бельский о том, что участвует в этих соревнованиях, узнал за пару часов до старта. Настроился быстро.

«Если уже не идет никак, пытаешься ударить, чтобы она раскололась изнутри побольше», – объяснил водитель хозяйственного отдела Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Вадим Бельский.

Здесь на каждой площадке, как на биатлоне, по несколько судей. Они подключаются сразу после финального свистка. Проверяют работу, фиксируют нарушения и выписывают штрафные баллы. А еще оценивают громкость поддержки болельщиков. Сегодня они совсем не жалели свое достояние красивые телевизионные и радийные голоса. Подключились и юные болельщики. Поддерживать приехали семьи.

«Наш Юра самый первый, у него стальные нервы! Очень громко, сейчас очень горло болит, потому что накричалась сильно за папу», – сказала болельщица Василиса Стародубцева.

«У меня сбилось дыхание. Тяжело говорить. Конкурс достаточно сложный. Еще усложнило задачу наличие сучков в дереве. Но круто! Заряд энергии очень серьезный», – отметил начальник отдела информационно-технического обеспечения Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Юрий Стародубцев.

Хрупкость и женственность на таких соревнованиях обманчивы. Это доказала редактор студии радио Татьяна Морозова. На чемпионате она уже второй раз. В прошлом году присматривалась, была на скамейке запасных. В этом вышла на площадку. Разрубить стереотипы.

«В процессе я, признаюсь, вообще ни о чем не думала. Просто хотелось быстрее и быстрее. Силы были, но на скорость сил не хватало. Потому что реально хотелось еще быстрее», – объяснила редактор студии радио Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Татьяна Морозова.

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