Лукашенко предложил разработать планы сотрудничества с бывшими республиками СССР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси нужно выработать планы по сотрудничеству с республиками, которые ранее составляли Советский Союз. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым , передает «МИР 24».

«Мы сотрудничаем с республиками как Бог на душу положит. Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. И продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза – теми, которые хотят с нами сотрудничать, – мы так и не подошли к этому», – сказал Лукашенко.



Белорусский лидер подчеркнул: бывшим республикам Советского Союза есть что предложить друг другу, но нет четкого плана. Это видно и на примере взаимодействия с Кыргызстаном. Александр Лукашенко призвал наращивать товарооборот. За последний год он составил 170 миллионов долларов.