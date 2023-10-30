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Лукашенко предложил разработать планы сотрудничества с бывшими республиками СССР

30.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил разработать планы сотрудничества с бывшими республиками СССР
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларуси нужно выработать планы по сотрудничеству с республиками, которые ранее составляли Советский Союз. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым, передает «МИР 24».

«Мы сотрудничаем с республиками как Бог на душу положит. Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. И продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза – теми, которые хотят с нами сотрудничать, – мы так и не подошли к этому», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: бывшим республикам Советского Союза есть что предложить друг другу, но нет четкого плана. Это видно и на примере взаимодействия с Кыргызстаном. Александр Лукашенко призвал наращивать товарооборот. За последний год он составил 170 миллионов долларов.



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Об этом президент Беларуси заявил на встрече с послом Кыргызстана в республике Эрмеком Ибраимовым.
 
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