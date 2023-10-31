Как пополнять рекламные кабинеты быстро, просто и правильно

Источник материала: ProBusiness





При запуске рекламных кампаний в интернете у рекламодателей часто возникают проблемы — например, при создании личных кабинетов, их пополнении, при получении документов и решении других технических вопросов. Зная обо всех этих трудностях, Светлана Григорьева, Chief product officer AMDG pay , рассказала о значимости автоматизации в процессах ведения рекламной кампании.

Для автоматизации работы рекламных аккаунтов Meta (Facebook, Instagram), Google, Яндекс, VK Реклама, TikTok digital-агентство AMDG разработало удобный сервис для управления бюджетом рекламных кабинетов на популярных площадках — AMDG pay .





«Мы стремимся к полной автоматизации процессов внутри агентства, поэтому клиенту предоставляется возможность самостоятельно создать личный кабинет.

Например, всего за один рабочий день рекламодатель может создать аккаунт в Facebook и запустить рекламу.

Работа в кабинете позволяет оперативно отслеживать рекламные расходы и получать закрывающие документы. Мы консультируем и помогаем разобраться в спорных ситуациях с рекламными площадками, анализируем рекламу клиента на соответствие правилам всех рекламных площадок», — говорит Светлана Григорьева, Chief product officer AMDG.

Почему стоит использовать сервис по обеспечению размещения рекламы на рекламных площадках?

Понятная и простая система контроля за бюджетами своих рекламных кабинетов.

Прямой доступ к специалистам технической поддержки через тикетную систему.

Полная база инструкций по площадкам для самостоятельной работы с рекламными кабинетами.

Высокая скорость получения информации и круглосуточный доступ к ней.

Выгодные условия зачисления.

Проверка креативов специалистами технической поддержки — снижение риска блокировок.

7 шагов: как пополнить рекламный кабинет

Регистрация в сервисе AMDG Pay .

2. Ознакомление с договором оферты.

3. Подтверждение регистрации и отправка запроса в техподдержку на создание рекламных аккаунтов.

4. Получение доступа к рекламным аккаунтам в течение одного рабочего дня.

5. Самостоятельное выставление счета по каждой рекламной системе.

6. Зачисление средств на нужные площадки.

7. Получение всех закрывающих документов для бухгалтерии.

Как начать работу с сервисом по обеспечению размещения рекламы на рекламных площадках?

После регистрации в личном кабинете AMDG pay за клиентом закрепляется аккаунт-менеджер.

Аккаунт-менеджер — это связующее звено между рекламной площадкой, технической поддержкой AMDG pay и клиентом. Специалист проконсультирует рекламодателя через личный кабинет, если была оставлена заявка в разделе «Поддержка».

Техническая поддержка (support-служба) помогает решить проблемы с рекламными кампаниями и кабинетом. Эти специалисты имеют прямой контакт с представителями рекламных платформ, поэтому помогут оперативно найти выход в нестандартной ситуации.

Support-служба обеспечивает:

— Помощь в исправлении ряда технических ошибок, которые влияют на ведение рекламных кампаний.

— Помощь в создании и подключении инструментов, необходимых для рекламы.

— Помощь в перенесении настроек рекламных кампаний и инструментов из кабинетов.

— Премодерацию объявлений.

— Поиск причин блокировки и помощь в разблокировке рекламных кабинетов (в случае случайной блокировки).

Клиент в своем личном кабинете отправляет заявку на создание рекламных кабинетов. После получения запроса техподдержка AMDG Pay в течение одного рабочего дня предоставляет доступ к рекламным кабинетам.



Существует 4 вида доступов:



1. Администратор.

Может использовать все функции AMDG pay и осуществлять любые нужные действия.

2. Бухгалтер.

Имеет доступ ко всем необходимым ему документам (счетам, актам и т.д.). Используя личный кабинет, бухгалтеру не придется подключать к работе с документацией сотрудников других отделов — он сможет выполнять свои задачи самостоятельно.

После получения доступов клиент самостоятельно выставляет себе счет в каждой рекламной системе и может быстро зачислить средства в свой рекламный кабинет любым удобным способом.

3. Аналитик.

Может просматривать счета и писать в поддержку.

4. Поддержка.

Данный вид доступа позволяет писать в поддержку и запрашивать создание рекламных аккаунтов.

Автоматизация процесса зачисления позволяет рекламодателю ускорить пополнение рекламных кабинетов и быстрее начать показ креативов на площадках. Использование AMDG Pay также снижает комиссионные затраты до минимального значения.

Зачем нужна премодерация объявлений?

Каждая площадка выдвигает условия, которые необходимо соблюдать всем рекламодателям. Поэтому техническая поддержка контролирует материалы (посадочная страница, тексты, изображения):

на соответствие правилам каждой рекламной площадки;

соблюдение требований и (или) ограничений в конкретном регионе, где планируется запуск.

В некоторых тематиках (беттинг, казино, приложения для знакомств и др.) необходимо специальное разрешение для проведения рекламной кампании. В этом случае ведется коммуникация с площадкой для получения разрешения на продвижение конкретной категории товаров или услуг.

Вопросы, возникающие во время ведения рекламных кампаний, требуют комплексного решения при помощи компетентных специалистов. Использование опыта агентства и возможности обращаться напрямую к командам площадок не только упрощает продвижение продукта, но и существенно снижает риск блокировки рекламных аккаунтов в Facebook и TikTok (на площадках с наиболее чувствительными системами модерации).