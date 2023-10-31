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Как пополнять рекламные кабинеты быстро, просто и правильно
31.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
При запуске рекламных кампаний в интернете у рекламодателей часто возникают проблемы — например, при создании личных кабинетов, их пополнении, при получении документов и решении других технических вопросов. Зная обо всех этих трудностях, Светлана Григорьева, Chief product officer
Для автоматизации работы рекламных аккаунтов Meta (Facebook, Instagram), Google, Яндекс, VK Реклама, TikTok digital-агентство AMDG разработало удобный сервис для управления бюджетом рекламных кабинетов на популярных площадках —
«Мы стремимся к полной автоматизации процессов внутри агентства, поэтому клиенту предоставляется возможность самостоятельно создать личный кабинет.
Например, всего за один рабочий день рекламодатель может создать аккаунт в Facebook и запустить рекламу.
Работа в кабинете позволяет оперативно отслеживать рекламные расходы и получать закрывающие документы. Мы консультируем и помогаем разобраться в спорных ситуациях с рекламными площадками, анализируем рекламу клиента на соответствие правилам всех рекламных площадок», — говорит Светлана Григорьева, Chief product officer AMDG.
Почему стоит использовать сервис по обеспечению размещения рекламы на рекламных площадках?
7 шагов: как пополнить рекламный кабинет
Как начать работу с сервисом по обеспечению размещения рекламы на рекламных площадках?
Аккаунт-менеджер — это связующее звено между рекламной площадкой, технической поддержкой
Техническая поддержка (support-служба) помогает решить проблемы с рекламными кампаниями и кабинетом. Эти специалисты имеют прямой контакт с представителями рекламных платформ, поэтому помогут оперативно найти выход в нестандартной ситуации.
Support-служба обеспечивает:
— Помощь в исправлении ряда технических ошибок, которые влияют на ведение рекламных кампаний.
— Помощь в создании и подключении инструментов, необходимых для рекламы.
— Помощь в перенесении настроек рекламных кампаний и инструментов из кабинетов.
— Премодерацию объявлений.
— Поиск причин блокировки и помощь в разблокировке рекламных кабинетов (в случае случайной блокировки).
Может использовать все функции
2. Бухгалтер.
Имеет доступ ко всем необходимым ему документам (счетам, актам и т.д.). Используя личный кабинет, бухгалтеру не придется подключать к работе с документацией сотрудников других отделов — он сможет выполнять свои задачи самостоятельно.
После получения доступов клиент самостоятельно выставляет себе счет в каждой рекламной системе и может быстро зачислить средства в свой рекламный кабинет любым удобным способом.
3. Аналитик.
Может просматривать счета и писать в поддержку.
4. Поддержка.
Данный вид доступа позволяет писать в поддержку и запрашивать создание рекламных аккаунтов.
Автоматизация процесса зачисления позволяет рекламодателю ускорить пополнение рекламных кабинетов и быстрее начать показ креативов на площадках. Использование
Зачем нужна премодерация объявлений?
Каждая площадка выдвигает условия, которые необходимо соблюдать всем рекламодателям. Поэтому техническая поддержка контролирует материалы (посадочная страница, тексты, изображения):
В некоторых тематиках (беттинг, казино, приложения для знакомств и др.) необходимо специальное разрешение для проведения рекламной кампании. В этом случае ведется коммуникация с площадкой для получения разрешения на продвижение конкретной категории товаров или услуг.
Вопросы, возникающие во время ведения рекламных кампаний, требуют комплексного решения при помощи компетентных специалистов. Использование опыта агентства и возможности обращаться напрямую к командам площадок не только упрощает продвижение продукта, но и существенно снижает риск блокировки рекламных аккаунтов в Facebook и TikTok (на площадках с наиболее чувствительными системами модерации).
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При запуске рекламных кампаний в интернете у рекламодателей часто возникают проблемы - например, при создании личных кабинетов, их пополнении, при получении...
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