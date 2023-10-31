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Лукашенко предложил развивать совместные производства c Кыргызстаном
31.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наращивать товарооборот и развивать совместные производства.
По мнению Александра Лукашенко, странам нужно выработать четкие планы взаимодействия. К примеру, с Кыргызстаном уже сейчас можно расширять номенклатуру поставок техники и оборудования. Белорусы готовы создавать больше совместных производств.
Не оставил без внимания глава государства и товарооборот двух стран. За последний год он составил 170 миллионов долларов. Белорусский лидер считает, что сумму нужно увеличивать. Посол Кыргызстана отметил уже имеющиеся позитивные тенденции в торговле.
За последние три года товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном вырос в 2,5 раза.
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По мнению президента Беларуси, странам нужно выработать четкие планы взаимодействия.
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