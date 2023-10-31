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Лукашенко предложил развивать совместные производства c Кыргызстаном

31.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил развивать совместные производства c Кыргызстаном
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Наращивать товарооборот и развивать совместные производства. Александр Лукашенко рассказал о возможностях партнерства Минска и Бишкека. Президент принял посла Кыргызстана в Беларуси Эрмека Ибраимова. На встрече в том числе обсудили и создание совместных производств, передает «МИР 24».

По мнению Александра Лукашенко, странам нужно выработать четкие планы взаимодействия. К примеру, с Кыргызстаном уже сейчас можно расширять номенклатуру поставок техники и оборудования. Белорусы готовы создавать больше совместных производств.

«Можем все производить у вас и обучать технологиям ваших людей. Технологиям, которых вы не имели раньше. По этим же трансформаторам, лифтам, тракторам, автомобилям и так далее. Вы знаете, что мы можем произвести. Для Кыргызстана уровень технологической оснащенности страны, как Беларусь – это достаточно высокий уровень. Мы готовы делиться этими технологиями», – рассказал Лукашенко.

Не оставил без внимания глава государства и товарооборот двух стран. За последний год он составил 170 миллионов долларов. Белорусский лидер считает, что сумму нужно увеличивать. Посол Кыргызстана отметил уже имеющиеся позитивные тенденции в торговле.

За последние три года товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном вырос в 2,5 раза.



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Теги: Минск
 
 
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По мнению президента Беларуси, странам нужно выработать четкие планы взаимодействия.
 
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