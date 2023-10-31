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«За полгода объем атак с использованием программ-шифровальщиков вырос на 25%». Эксперты объяснили, что делать для защиты бизнеса от киберугроз
31.10.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Беларуси растет объем кибератак с использованием программ-шифровальщиков. За первые шесть месяцев 2023 года этот показатель вырос более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел представитель компании Kaspersky в Беларуси Дмитрий Кудревич на недавней пресс-конференции. Его коллеги руководитель направления по защите промышленных инфраструктур Александр Познякевич и эксперт по кибербезопасности Татьяна Шишкова подчеркнули, что в таких условиях необходим комплексный подход к киберзащите организаций.
По словам экспертов, эффективные защитные решения становятся неотъемлемой инвестицией для любого бизнеса, т.к. кибератаки могут привести к потере конфиденциальной информации, времени, финансовых ресурсов, нарушению бизнес-процессов и ущербу репутации. Нередки случаи, когда из-за кибератак с целью украсть данные клиентов или повлиять на работу конкурентов, бизнес нес большие убытки.
Например, Kaspersky при работе с корпоративными клиентами использует стратегию Zero Trust — сначала запрещает все действия в системе, а затем вносит в список ограниченное количество разрешенных манипуляций. Такой подход повышает безопасность корпоративной системы.
Распределить атаки на компании можно на 3 группы: массовые угрозы, целевые атаки и высоко таргетированные атаки, которые являются наиболее опасным видом киберугрозы.
Согласно статистике Kaspersky, 69% руководителей компаний считает, что риски кибер-угроз растут. При этом 71% атак финансово мотивированы.
Рекомендации по защите себя и бизнеса от атак программ-вымогателей:
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«За полгода объем атак с использованием программ-шифровальщиков вырос на 25%». Эксперты объяснили, что делать для защиты бизнеса от киберугроз
В Беларуси растет объем кибератак с использованием программ-шифровальщиков. За первые шесть месяцев 2023 года этот показатель вырос более чем на 25% по сравнению с...
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