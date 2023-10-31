Первый женский чемпионат по хоккею стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал первый женский чемпионат по хоккею. Команд пока только три. С особенностями женского хоккея познакомилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Родители в мечтах видели дочь на танцполе, а ребенок паркету предпочел ледовую площадку. Юлианне 17 лет, и 12 из них она в хоккее. Говорит, ритм игры ее завораживает.

«Мандраж перед игрой всегда огромный, страх тоже. Боязнь ошибиться, что-то сделать не так. Но с выходом на лед становится более спокойно. Первые дни, особенно после долгого перерыва, все тело болит, ломит, но потом это все пропадает, и уже как рыба в воде», – рассказала игрок команды «Цитадель» Юлианна Косарева.

В женском хоккее нет силовых приемов. Толкнуть соперника на борт, врезаться на скорости или ударить плечом в плечо – все это запрещено. Потому и травм меньше.

«Практически подготовка одинакова, но отличается фон внутренний. Девчонки более эмоциональны», – сказала главный тренер женской сборной Лидия Малявко.

Но только на льду. Там же команды оставляют и спортивную злость. За пределами льда спортсменки абсолютно другие. Александра Войтова, например, в первой же игре забросила две шайбы, но ничего героического в этом не видит.

«Я взяла шайбу, прошлась и бросила. Я волновалась. Было немного страшно даже. Но когда вышла на лед, стало легче», – поделилась игрок команды «Березина» Александра Войтова.

Еще одно отличие женского хоккея: на период всего 15 минут «грязного» времени. Это меньше, чем в мужском хоккее. А значит, думать нужно быстрее. Отличается и тактика.

«Я могу рукой показать или вот так головой. Или же крикнуть. Но, в любом случае, лично я могу понять, куда человек будет бежать, если я долго с ним играю. Запоминаю их движения, особые стороны. И поэтому это идет на пользу», – объяснила Юлианна Косарева.