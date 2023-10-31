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Первый женский чемпионат по хоккею стартовал в Беларуси

31.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал первый женский чемпионат по хоккею. Команд пока только три. С особенностями женского хоккея познакомилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Родители в мечтах видели дочь на танцполе, а ребенок паркету предпочел ледовую площадку. Юлианне 17 лет, и 12 из них она в хоккее. Говорит, ритм игры ее завораживает.

«Мандраж перед игрой всегда огромный, страх тоже. Боязнь ошибиться, что-то сделать не так. Но с выходом на лед становится более спокойно. Первые дни, особенно после долгого перерыва, все тело болит, ломит, но потом это все пропадает, и уже как рыба в воде», – рассказала игрок команды «Цитадель» Юлианна Косарева.

В женском хоккее нет силовых приемов. Толкнуть соперника на борт, врезаться на скорости или ударить плечом в плечо – все это запрещено. Потому и травм меньше.

«Практически подготовка одинакова, но отличается фон внутренний. Девчонки более эмоциональны», – сказала главный тренер женской сборной Лидия Малявко.

Но только на льду. Там же команды оставляют и спортивную злость. За пределами льда спортсменки абсолютно другие. Александра Войтова, например, в первой же игре забросила две шайбы, но ничего героического в этом не видит.

«Я взяла шайбу, прошлась и бросила. Я волновалась. Было немного страшно даже. Но когда вышла на лед, стало легче», – поделилась игрок команды «Березина» Александра Войтова.

Еще одно отличие женского хоккея: на период всего 15 минут «грязного» времени. Это меньше, чем в мужском хоккее. А значит, думать нужно быстрее. Отличается и тактика.

«Я могу рукой показать или вот так головой. Или же крикнуть. Но, в любом случае, лично я могу понять, куда человек будет бежать, если я долго с ним играю. Запоминаю их движения, особые стороны. И поэтому это идет на пользу», – объяснила Юлианна Косарева.

Средний возраст хоккеисток – 14 лет. Для соревнований выбрали туровую систему. Так школьникам проще совмещать спорт со школой.

«Друг под друга все подстраиваются, и нет никакого дискомфорта. Даже старшие могут сказать какие-то нужные слова. Младшие слушают. И это огромный плюс для команды и игры», – отметила Лидия Малявко.

Первый матч для игроков – самый волнительный. Настроиться помогал не только тренер, но и командный психолог. Старт чемпионату дан, и теперь можно надеяться, что женский хоккей в Беларуси будет развиваться.

«Полтора года назад было 120 девчонок, которые занимались хоккеем, не имея женской лиги. Сегодня мы насчитываем порядка 200 девчонок, которые вовлечены в хоккей. И это количество нам позволяет сделать женский чемпионат», – сказал председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

По итогам регулярного чемпионата определят финалистов, которые разыграют звание первого чемпиона Беларуси в начале лета. Первый тур чемпионата продлится до 4 ноября.



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Теги: Минск
 
 
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По итогам регулярного чемпионата определят финалистов, которые разыграют звание первого чемпиона Беларуси в начале лета.
 
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