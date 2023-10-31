Постпреды СНГ обсудили важность координации экономической деятельности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На заседании постпредов СНГ в Минске обсудили важность координации экономической деятельности в рамках Содружества и ЕАЭС. Подходы этих интеграционных объединений в целом совпадают, передает «МИР 24».

«Пять государств, которые входят в состав ЕАЭС, более продвинуты в своем взаимодействии. У них более тесное сотрудничество, они дальше ушли. Но очень хочется, чтобы уходя вперед, они не забывали и о тех странах Содружества, которые пока не вошли в ЕАЭС», – сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Участники заседания подчеркнули, что СНГ активно взаимодействует с ШОС и БРИКС. По мнению Сергея Лебедева, предоставление Беларуси полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепит эту организацию.