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Постпреды СНГ обсудили важность координации экономической деятельности

31.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постпреды СНГ обсудили важность координации экономической деятельности
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На заседании постпредов СНГ в Минске обсудили важность координации экономической деятельности в рамках Содружества и ЕАЭС. Подходы этих интеграционных объединений в целом совпадают, передает «МИР 24».

«Пять государств, которые входят в состав ЕАЭС, более продвинуты в своем взаимодействии. У них более тесное сотрудничество, они дальше ушли. Но очень хочется, чтобы уходя вперед, они не забывали и о тех странах Содружества, которые пока не вошли в ЕАЭС», – сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Участники заседания подчеркнули, что СНГ активно взаимодействует с ШОС и БРИКС. По мнению Сергея Лебедева, предоставление Беларуси полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепит эту организацию.



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Теги: Минск
 
 
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Участники заседания подчеркнули, что СНГ активно взаимодействует с ШОС и БРИКС.
 
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