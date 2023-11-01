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Дом правительства Беларуси отметил 90-й день рождения
01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дому правительства Беларуси исполнилось 90 лет. Сегодня его левое крыло занимает Совет министров Республики, правое – Палата представителей Национального собрания, передает телеканал «МИР 24».
В здании Дома правительства в 1994 году принимал присягу первый президент независимой Беларуси Александр Лукашенко.
Ранее одному из наиболее узнаваемых зданий Минска –
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