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Дом правительства Беларуси отметил 90-й день рождения

01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дом правительства Беларуси отметил 90-й день рождения
 Фото: МТРК «Мир»

Дому правительства Беларуси исполнилось 90 лет. Сегодня его левое крыло занимает Совет министров Республики, правое – Палата представителей Национального собрания, передает телеканал «МИР 24».

«Это здание пропитано историей и все эти годы работает во благо государства. Мы здесь принимаем законопроекты, различные постановления, решения. Вся работа этого здания направлена на то, чтобы люди жили лучше, чтобы страна развивалась, чтобы в Беларуси был мир и порядок», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

В фойе Овального зала открыли выставку, приуроченную к юбилею. Здесь представили фото- и видеодокументы, книги и периодические издания, которые рассказывают об истории памятника архитектуры. Дом правительства – одно из немногих зданий в белорусской столице, которое сохранилось после освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации в июле 1944 года.

В здании Дома правительства в 1994 году принимал присягу первый президент независимой Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее одному из наиболее узнаваемых зданий Минска – Дворцу Независимости – исполнилось 10 лет. В праздновании юбилея принял участие президент страны Александр Лукашенко.




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Теги: Минск
 
 
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В фойе Овального зала открыли выставку фото- и видеодокументов, которые рассказывают об истории памятника архитектуры.
 
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