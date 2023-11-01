Дом правительства Беларуси отметил 90-й день рождения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дому правительства Беларуси исполнилось 90 лет. Сегодня его левое крыло занимает Совет министров Республики, правое – Палата представителей Национального собрания, передает телеканал «МИР 24».

«Это здание пропитано историей и все эти годы работает во благо государства. Мы здесь принимаем законопроекты, различные постановления, решения. Вся работа этого здания направлена на то, чтобы люди жили лучше, чтобы страна развивалась, чтобы в Беларуси был мир и порядок», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.