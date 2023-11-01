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Погода в СНГ: в Таджикистан пришла пыльная буря, в Беларуси обещают дождь

01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Таджикистан пришла пыльная буря, в Беларуси обещают дождь
 Фото: МТРК «Мир»

Несмотря на то, что ноябрь наступил, в Молдове до 23 тепла на юге и плюс 20 на севере страны. Холода в республику не торопятся, чего не скажешь о других странах Содружества. О погоде в СНГ – в материале корреспондентов «МИР 24».

Таджикистан

В Душанбе переменная облачность, без осадков. Днем воздух в столице прогреется до 23-х градусов. Но идеальной погоду не назовешь: ожидается пыльная буря и мгла. По данным синоптиков, загрязненный атмосферный воздух настигнет также Хатлонскую область и районы республиканского подчинения.

Медики рекомендуют гражданам на время воздержаться от прогулок, особенно тем, кто у кого есть хронические респираторные заболевания и гипертония. На этот период можно употреблять отвары крапивы и ромашки, настойки валерианы или пустырника. Однако в случае недомогания и появления одышки следует сразу обратиться к врачу.

Кыргызстан

В Кыргызстане наступила настоящая осень. В Бишкеке плюс 13. К вечеру синоптики обещают дождь. Почти такая же погода и в Чуйской области. Правда, там на два градуса теплее. В стране начался сезон грибов. После дождей на пригорках местные жители находят большое количество подберезовиков.

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Беларусь

Первый день ноября в Беларуси теплый, но дождливый. Воздух прогреется до 12 градусов. На большей части страны небольшие осадки и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Хорошая погода для белорусов – повод для осенней фотосессии. Креативная идея есть у Виктора Демешко. В этом сезоне биолог вырастил тыкву весом 480 килограммов. Видеоролики с овощем-гигантом взорвали соцсети. За сутки один из них набрал два миллиона просмотров. Оранжевый рекордсмен уже нашел поклонников на сельхозярмарке в Бресте, а сейчас едет покорять столицу. В Минске организуют фотозону с тыквой.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24
 
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