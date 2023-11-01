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Омбудсмены по правам ребенка СНГ поделились опытом в Минске
01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Встреча уполномоченных по правам ребенка государств СНГ прошла в Минске. Омбудсмены поделились опытом. Акцент на дошкольном образовании сделали в Кыргызстане. Развивать его, согласно новому закону, помогут предприниматели, передает «МИР 24».
На заседании говорили об упрощении интеграции несовершеннолетних мигрантов в социум принимающего государства. Также рассмотрели разработку индекса благополучия детей государств-участников СНГ.
«Важно, чтобы мы не спустили это все до бюрократии. Закопавшись в каких-то бумагах, исследованиях, социальных опросах, можно забыть самое главное – ребенка, для которого мы это делаем. Надо, чтобы базовые вещи были сохранены, чтобы качество и уровень тех услуг, которые ребенок получает, был достойный, чтобы у него безопасная среда, неважно, где он находится: на улице, дома, в школе, в интернете», – рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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На заседании рассмотрели разработку индекса благополучия детей государств СНГ.
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