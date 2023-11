Term Sheet или предварительный договор? Объясняем, как правильно договариваться о продаже части или всего бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Term Sheet — стандартный документ, заключаемый сторонами почти при каждой сделке венчурного финансирования или при продаже уже работающего проекта. Однако многие фаундеры (а иногда даже и бизнес-ангелы) полагают, что понятия Term Sheet и предварительный договор являются аналогичными и взаимозаменяемыми. Старший юрист Николай Горелик и юрист REVERA Belarus Диана Крыльцова рассказали «Про бизнес», почему это не так, каковы особенности Term Sheet и в чем его главные отличия от предварительного договора.

Что такое Term Sheet?

Term Sheet может называться по-разному: Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Heads of Agreement и т.д. По сути, все они представляют собой одно и то же — не имеющие обязательной юридической силы документы, отражающие основные условия сделки и являющиеся так называемыми «джентльменскими соглашениями». Удобство этого типа документов заключается в том, что они являются прототипами дальнейших договоров (например, Stock Purchase Agreement, Shareholders' Agreement), т.е. положения из них можно использовать в дальнейших обязывающих документах.

Сам термин Term Sheet можно перевести с английского как «список условий». Term Sheet — документ, который содержит ключевые условия и параметры предполагаемой сделки между двумя сторонами. Как правило, он включает следующие условия:

оценка компании;

сумма инвестиций;

процент доли, которую приобретает инвестор;

структура сделки;

условия, при которых сделка не состоится (например, отрицательные результаты due diligence);

наличие права голоса у инвестора;

положение о конфиденциальности;

предполагаемый срок подписания договоров (срок закрытия сделки);

условия, которые необходимо выполнить сторонам до подписания договоров (например, получить разрешение государственного органа);

положения об anti-dilution и liquidation preference;

состав органов управления компании;

применимое право.



Term Sheet охватывает существенные аспекты сделки без детализации каждого незначительного непредвиденного обстоятельства и чаще всего имеет табличную форму. Важная его особенность заключается в том, что он не обладает обязательной юридической силой и не является договором, а носит информативный характер, то есть является лишь указанием на потенциальную коммерческую сделку между сторонами и не является юридически обязывающим соглашением. Это дает некоторые преимущества: например, стороны могут быть свободны в терминах и формулировках, не биться за каждую запятую и простыми словами описать то, что для них важно. До тех пор, пока стороны не подпишут окончательное соглашение, ни одна из сторон не будет нести обязательств по сделке. Можно сказать, что Term Sheet — это некий промежуточный документ, заполняющий пробел между разговорами в неформальной обстановке между инвестором и фаундерами и 100-страничными юридическими документами, в которых изложена каждая деталь инвестиций.

Регулирование в Беларуси

Для белорусского права понятие Term Sheet чуждо, однако есть схожее с ним — «предварительный договор». Многие ошибочно полагают, что эти понятия являются синонимами, однако Term Sheet и предварительный договор — это совсем не одно и то же.

Ключевое отличие состоит в юридических последствиях: Term Sheet — это необязывающий документ, который служит для обозначения ключевых параметров сделки и создания основы для дальнейших переговоров, но не обязывает стороны к заключению договора, а предварительный договор, напротив, является юридически обязывающим документом, который влечет обязанность сторон заключить в дальнейшем окончательный договор (например, договор купли-продажи акций). Белорусское законодательство закрепляет и ряд других требований к предварительному договору. Так, он должен:

быть заключен в форме, установленной законодательством для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме (при этом несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность);

содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора;

содержать срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.





Международная практика

Вместе с тем, важно учесть, что Гражданский кодекс Беларуси (как и кодексы практически всех других стран) закрепляет свободу договора. То есть стороны вправе заключать и непоименованные Гражданским кодексом соглашения (им и является Term Sheet), но само название договора не является его существенным условием, т.е. в случае возникновения спора суд будет анализировать содержание договора, действительную волю сторон, предшествующие обстоятельства (переписку, переговоры), а не его название. Это может привести к тому, что несмотря на то, что стороны назвали документ Term Sheet, суд может квалифицировать его как предварительный договор, и, соответственно, понудить другую сторону заключить основной договор.

Так, например, произошло в деле New Media Holding LLC v. Kuznetsov в 2016 году, решение по которому вынес Высокий суд Лондона. В данном споре два лица, гражданин Кузнецов и гражданин Гусинский, подписали документ, называемый Term Sheet, касающийся управления латвийской компанией SIA Energokom, в которой они оба были инвесторами. Term Sheet содержал условие о том, что Гусинский имеет право потребовать от Кузнецова выкупить определенный процент акций компании. В 2012 году г-н Гусинский направил уведомление г-ну Кузнецову о том, что он реализует свое право требовать выкупа акций, однако г-н Кузнецов не выполнил это обязательство и не выкупил акции. Он утверждал, что Term Sheet не обладает юридической силой, поскольку не предполагался как документ с юридической обязательностью, либо, в крайнем случае, отсутствовало встречное обязательство. Суд отклонил оба этих аргумента. Относительно намерения создать юридические отношения, суд отметил, что, хотя часто название Term Sheet описывает рамочный документ, нет абсолютного правила о том, что Term Sheet являются исключительно рамочным документом и не может быть обязывающим.

Суд также пришел к выводу, что в Term Sheet были подробные условия относительно уведомления о выкупе акций, и что хотя преамбула документа содержала фразу «основные условия», это не означало, что документ не имеет характер договора. Относительно вопроса о встречном обязательстве, суд пришел к выводу: тот факт, что Term Sheet не предусматривал получение г-ном Кузнецовым какой-либо компенсации за предоставление г-ну Гусинскому его права требовать выкупа акций, не имел решающего значения. Из окружающих фактов ясно, что Term Sheet был компенсацией г-ну Гусинскому за согласие обеспечить дополнительное финансирование для Energokom.



При этом аналогичные решения суды выносят не только в рамках англо-американских юрисдикций, но и в рамках юрисдикции СНГ. Так, например, стороны заключили соглашение о намерениях, по условиям которого стороны обязались заключить в будущем договор купли-продажи объектов недвижимого имущества не позднее 3 месяцев с момента получения продавцом документов, удостоверяющих право собственности на все объекты, но не позднее 7 месяцев с момента заключения Соглашения. В постановлении от 12 марта 2010 г. № КГ-А40/14547−09 Федеральный арбитражный суд Московского района пришел к выводу, что, как правильно отмечено судом первой инстанции, соглашение о намерениях, заключенное между сторонами, отвечает всем признакам предварительного договора и является заключенным, поскольку определяет предмет соглашения, сроки, цену и иные существенные условия.

Для того, чтобы такого не произошло, стороны обычно в Term Sheet включают оговорку о том, что данный документ не имеет обязательной юридической силы. Вместе с тем, иногда есть опредленные аспекты, которые стороны хотят сделать обязательными, такими чаще всего выступают предмет сделки, конфиденциальность, эксклюзивное право (положение, согласно которому сторона договора, которая его предоставляет, должна воздерживаться от ведения переговоров и заключения аналогичных договоров с другими лицами в течение определенного периода), применимое право. В целом стороны могут сделать любой пункт Term Sheet юридически обязательным.

Пример: «Настоящий Term Sheet не имеет обязательной юридической силы (за исключением положений о конфиденциальности), не является офертой, не является предварительным договором или другой формой обязательства».

Таким образом, Term Sheet является довольно полезным исходным документом. Он устанавливает более четкие рамки для проведения сторонами переговоров, ведущих к подписанию обязывающих документов и, в конечном итоге, к завершению сделки. Как правило, он носит необязывающий характер, однако суд может квалифицировать его как предварительный договор. Чтобы избежать таких последствий, стороны должны быть очень внимательны к содержанию Term Sheet и формулировкам, которые в нем используются.