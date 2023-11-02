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Выброс пара под высоким давлением произошел на мясокомбинате в Орше

02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выброс пара под высоким давлением произошел на мясокомбинате в Орше
 Фото: МТРК «Мир»

Пять человек пострадали на мясокомбинате в белорусской Орше. Произошел выброс пара под высоким давлением из автоклава. Работники получили травмы из-за разгерметизации устройства для консервирования, передает телеканал «МИР 24».

У пострадавших черепно-мозговые травмы и сильные ожоги. Медики оказывают им помощь. У двоих работников обожжено около 60% процентов тела. Их готовят к транспортировке для лечения в Минске. На месте происшествия работают следователи.



 
Теги: Минск
 
 
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У пострадавших черепно-мозговые травмы и сильные ожоги.
 
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