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Белорусские депутаты приняли меморандум о вступлении в ШОС

02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские депутаты приняли меморандум о вступлении в ШОС
 Фото: МТРК «Мир»

Меморандум о вступлении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества приняли депутаты нижней палаты парламента в Минске. Это значит, что страна взяла на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии ШОС, передает телеканал «МИР 24».

Беларусь рассчитывает, что процесс вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества пройдет в кратчайшие сроки. Это укрепит политическое и экономическое положение страны в азиатском регионе и на международной арене, а также сблизит со стратегическими союзниками – Россией и Китаем.

«Беларусь никогда не занимает место пассивного члена ни в одной организации. Наше вступление в ШОС, безусловно, даст новый толчок к динамике развития. Мы идем туда со своими идеями и предложениями. Мы действительно заинтересованы в планомерном развитии этой организации, поскольку это фактор стабилизации на нашем материке», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Беларусь тесно работает с Шанхайской организации сотрудничества с 2010 года. Минск впервые заявил о желании стать полноправным членом ШОС в 2021-м.



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Теги: Минск
 
 
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Минск впервые заявил о желании стать полноправным членом организации в 2021 году.
 
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