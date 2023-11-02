Белорусские депутаты приняли меморандум о вступлении в ШОС

«Беларусь никогда не занимает место пассивного члена ни в одной организации. Наше вступление в ШОС, безусловно, даст новый толчок к динамике развития. Мы идем туда со своими идеями и предложениями. Мы действительно заинтересованы в планомерном развитии этой организации, поскольку это фактор стабилизации на нашем материке», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Беларусь тесно работает с Шанхайской организации сотрудничества с 2010 года. Минск впервые заявил о желании стать полноправным членом ШОС в 2021-м.