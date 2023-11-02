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Белорусские депутаты приняли меморандум о вступлении в ШОС
02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Меморандум о вступлении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества приняли депутаты нижней палаты парламента в Минске. Это значит, что страна взяла на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии ШОС, передает телеканал «МИР 24».
«Беларусь никогда не занимает место пассивного члена ни в одной организации. Наше вступление в ШОС, безусловно, даст новый толчок к динамике развития. Мы идем туда со своими идеями и предложениями. Мы действительно заинтересованы в планомерном развитии этой организации, поскольку это фактор стабилизации на нашем материке», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.
Беларусь тесно работает с Шанхайской организации сотрудничества с 2010 года. Минск впервые заявил о желании стать полноправным членом ШОС в 2021-м.
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Минск впервые заявил о желании стать полноправным членом организации в 2021 году.
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