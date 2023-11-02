Стоматологи из 30 стран съехались на международный конгресс в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылся международный стоматологический конгресс. Сотни врачей из 13 стран показали последние разработки в этой отрасли, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С таким лазером анестезия не нужна. Он заменяет и бормашину, и скальпель, а пациент не чувствует никаких вибраций. Разработку представили международные партнеры, спрос на такой аппарат в Беларуси огромный.

«Возьмите какую-нибудь вот такую штучку и бейте себе вот здесь пять минут, это место будет болеть потом три дня – то же самое и в зубе. А это отсутствует! Потому что никакой механики нет. Не нужно больше делать операции на деснах, не нужно резать ничего», – рассказал стоматолог Эмиль Литвак.

Белорусские ученые развивают традиционные методы лечения зубов. Производят ложки для слепков, инструменты для пломбировки, хирургии. С их помощью работают почти все клиники страны. Качество не уступает зарубежному, все из нержавеющей стали.

«Пять тысяч евро стоит тонна металла самого качественного, и четыре с половиной стоит худшего. Кто станет за 500 евро портить имидж и чтобы потом они прошли стерилизацию и поржавели? Никто! Поэтому все делают из одной стали», – объяснил руководитель группы компаний по производству медицинской техники Станислав Наривончик.

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