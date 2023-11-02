Новый бесплатный продукт от БНБ-Банка – карта оплаты частями «Дроби»

Источник материала: ProBusiness





1 ноября 2023 года БНБ-Банк представил новый продукт с говорящим названием — карта оплаты частями «Дроби», благодаря которой любую покупку можно раздробить на 24 части, то есть на 24 месяца. Дробить цены можно по всему миру, где работает платежная система Mastercard. Это значит, что оплата частями действует как в Беларуси, так и за рубежом, включая интернет-магазины и сервисы.

Цифровая карточка «Дроби» бесплатно оформляется прямо в мобильном приложении BNB-Bank. Необходимо лишь заполнить короткую анкету и запросить желаемый лимит кредитных средств: от 500 до 10 000 BYN. На следующий день после отправления заявки придет СМС с уведомлением, и в случае позитивного решения карточка «Дроби» пополнится одобренной со стороны банка суммой.

Главная особенность нового продукта — возможность получать манибэк при покупках у партнеров карты «Дроби» . Вернуть можно до 5% потраченных средств и распорядиться ими по своему желанию. Например, частично погасить использованный лимит.

При этом, с первого дня использования выданных банком денег действует грейс-период 30 дней: за это время их можно вернуть полностью или частично без начисления процентов.

Как работает грейс-период: например, вы потратили 10 рублей 3 ноября и еще 100 рублей 15 ноября. Если к 3 декабря (за месяц с момента первой покупки) вы вернете все использованные 110 рублей — банк не начислит проценты за пользование деньгами.





Основным преимуществом новой карты от БНБ-Банка является возможность разделить оплату любого товара или услуги на 24 части. Сумма выдается под минимально разрешенные в Беларуси 14,61% годовых, привязанных к ставке РВСР.

Например: в этом месяце вы потратили 1000 рублей. Далее в течение следующих двух лет вам нужно будет возвращать по 48 рублей в месяц. Но по желанию вы можете увеличивать сумму ежемесячных выплат, тем самым сокращая размер суммы по процентам: они начисляются именно на непогашенный остаток.





Кстати, с карточки «Дроби» можно ежемесячно снимать без комиссии банка до 300 BYN или их эквивалент в любых банкоматах Беларуси.

Для случаев, когда по какой-то причине оплатить цифровой карточкой невозможно, в банке предусмотрена опция открытия пластиковых карт «Дроби» с единым балансом с цифровыми «Дробями». Стоимость выпуска — невысокая, 19,90 BYN. Физическая карта так же просто оформляется прямо в приложении BNB-Bank и высылается почтой.