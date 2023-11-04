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Уборка урожая в стабилизационные фонды началась в Беларуси
04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершается
Молодой картофель здесь один к одному. Задача – сохранить качество «бульбы» до следующего урожая. В холодильниках – 3-6 градусов, а влажность – около 95%. Этот овощ любит и темноту. На солнце он зеленеет.
Свекла, лук, капуста и морковь. На огромном складе весь набор для щей или борща. Есть и фрукты. Все хранится в холодильниках. Белорусское яблоко – сочное и свежее. Таким оно останется минимум до весны. Все из-за правильных условий хранения. Например, лук ему не сосед. Не уживется он и с другими овощами. Положишь рядом с морковью или капустой, и испортится все.
Перед закладкой на хранение все овощи и фрукты тщательно отбирают. В запасники Беларуси попадают только самые крепкие плоды. Стабилизационные фонды уже заполнили больше чем на половину. Этот процесс завершат к концу ноября, а после начнут поставлять в магазины, больницы, школы, детские сады.
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Основная часть фонда идет на нужды внутреннего рынка. Витамины будут в магазинах всю зиму.
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