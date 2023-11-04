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Уборка урожая в стабилизационные фонды началась в Беларуси

04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборка урожая в стабилизационные фонды началась в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси завершается уборочная страда. Овощи и фрукты закладывают в стабилизационные фонды. Это огромные овощехранилища, где плоды сохраняются свежими до следующего сезона, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Молодой картофель здесь один к одному. Задача – сохранить качество «бульбы» до следующего урожая. В холодильниках – 3-6 градусов, а влажность – около 95%. Этот овощ любит и темноту. На солнце он зеленеет.

«Нужно хранить на кухне в ящичках деревянных в основном, так как темное помещение нужно, или в каких-то кладовочках. Когда температура позволяет, можно и на балконе, – рассказала товаровед Татьяна Колпакова.

Свекла, лук, капуста и морковь. На огромном складе весь набор для щей или борща. Есть и фрукты. Все хранится в холодильниках. Белорусское яблоко – сочное и свежее. Таким оно останется минимум до весны. Все из-за правильных условий хранения. Например, лук ему не сосед. Не уживется он и с другими овощами. Положишь рядом с морковью или капустой, и испортится все.

«Он впитывает влажность от других овощей, так как ему надо более сухое помещение», – рассказала кладовщик Елена Гулевич.

Перед закладкой на хранение все овощи и фрукты тщательно отбирают. В запасники Беларуси попадают только самые крепкие плоды. Стабилизационные фонды уже заполнили больше чем на половину. Этот процесс завершат к концу ноября, а после начнут поставлять в магазины, больницы, школы, детские сады.

«Мы увидели, что такой подход к формированию стабилизационных фондов позволил нам увеличить долю свежей плодоовощной продукции на наших полках. Например, по итогам девяти месяцев у нас доля продажи яблок отечественного производства выросла более чем на 18%. Нам надо заложить порядка 123 тысяч свежей плодоовощной продукции», – рассказала начальник управления организации торговли и общественного питания министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.

Основная часть фонда идет на нужды внутреннего рынка. Витамины будут в магазинах всю зиму. Но урожаи большие и самим все не съесть. Поэтому излишки продукции будут поставлять на экспорт в Россию и другие страны Содружества.



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Основная часть фонда идет на нужды внутреннего рынка. Витамины будут в магазинах всю зиму.
 
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