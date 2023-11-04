Уборка урожая в стабилизационные фонды началась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершается уборочная страда . Овощи и фрукты закладывают в стабилизационные фонды. Это огромные овощехранилища, где плоды сохраняются свежими до следующего сезона, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Молодой картофель здесь один к одному. Задача – сохранить качество «бульбы» до следующего урожая. В холодильниках – 3-6 градусов, а влажность – около 95%. Этот овощ любит и темноту. На солнце он зеленеет.

«Нужно хранить на кухне в ящичках деревянных в основном, так как темное помещение нужно, или в каких-то кладовочках. Когда температура позволяет, можно и на балконе, – рассказала товаровед Татьяна Колпакова.

Свекла, лук, капуста и морковь. На огромном складе весь набор для щей или борща. Есть и фрукты. Все хранится в холодильниках. Белорусское яблоко – сочное и свежее. Таким оно останется минимум до весны. Все из-за правильных условий хранения. Например, лук ему не сосед. Не уживется он и с другими овощами. Положишь рядом с морковью или капустой, и испортится все.

«Он впитывает влажность от других овощей, так как ему надо более сухое помещение», – рассказала кладовщик Елена Гулевич.