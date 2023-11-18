Белорусский союз женщин предоставил жилье эвакуированной из сектора Газа семье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спецборт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа. В то же время из осажденного анклава страны СНГ продолжают эвакуировать своих граждан. Большинство граждан Беларуси, эвакуированных накануне из сектора Газа, разместились у своих родственников. Семье из 14 человек, которой не нашлось к кому обратиться, помог Белорусский союз женщин, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Трехлетняя Мира – младшая в семье Еркиек – пьет чай в комбинезоне. Еще не привыкла к белорусскому климату. С теплой одеждой помогли. Все 14 человек – три поколения – прилетели из сектора Газа в Беларусь без багажа.

«Мы хотели забрать вещи в чемоданах, не успели. Бомбежка была от нашего дома 15-20 метров. Ракеты были в этот раз. Мы пережили четыре войны, но эта для нас конец света», – рассказал эвакуированный из сектора Газа Салах Эльдиин Еркиек.

Салах вырос в Газе, а образование получал в Минске. Здесь же встретил супругу и после свадьбы увез ее к себе на родину. Открыл частный центр по лечебной физкультуре. Теперь все, что семья успела создать за 26 лет, сровняли с землей. У Евгении только одно сравнение.

«Это ад, ужас. Мы молились каждую секунду, чтобы только остались живыми. Ложились спать – слава богу, мы живы. Просыпались – слава богу, мы живы», – рассказала эвакуированная из сектора Газа Евгения Еркиек.

Последние полтора месяца семья жила в секторе Газа без света, воды и горячей еды. Спали на полу – ждали эвакуационный борт в Беларусь. Только добравшись из аэропорта в новый дом, смогли впервые за долгое время отдохнуть.



«Хоть и спали четыре часа, спали на кровати. Понимаете, когда спите на полу, как это?» – рассказал эвакуированный из сектора Газа Салах Эльдиин Еркиек.

Несколько спален, кухня, игровая. Семья Еркиек разместилась в территориальном центре социального обслуживания в городе Воложин. Другого места для такой большой семьи в Беларуси пока нет.

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