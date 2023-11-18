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Белорусский союз женщин предоставил жилье эвакуированной из сектора Газа семье

18.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин предоставил жилье эвакуированной из сектора Газа семье
 Фото: МТРК «Мир»

Спецборт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа. В то же время из осажденного анклава страны СНГ продолжают эвакуировать своих граждан. Большинство граждан Беларуси, эвакуированных накануне из сектора Газа, разместились у своих родственников. Семье из 14 человек, которой не нашлось к кому обратиться, помог Белорусский союз женщин, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Трехлетняя Мира – младшая в семье Еркиек – пьет чай в комбинезоне. Еще не привыкла к белорусскому климату. С теплой одеждой помогли. Все 14 человек – три поколения – прилетели из сектора Газа в Беларусь без багажа.

«Мы хотели забрать вещи в чемоданах, не успели. Бомбежка была от нашего дома 15-20 метров. Ракеты были в этот раз. Мы пережили четыре войны, но эта для нас конец света», – рассказал эвакуированный из сектора Газа Салах Эльдиин Еркиек.

Салах вырос в Газе, а образование получал в Минске. Здесь же встретил супругу и после свадьбы увез ее к себе на родину. Открыл частный центр по лечебной физкультуре. Теперь все, что семья успела создать за 26 лет, сровняли с землей. У Евгении только одно сравнение.

«Это ад, ужас. Мы молились каждую секунду, чтобы только остались живыми. Ложились спать – слава богу, мы живы. Просыпались – слава богу, мы живы», – рассказала эвакуированная из сектора Газа Евгения Еркиек.

Последние полтора месяца семья жила в секторе Газа без света, воды и горячей еды. Спали на полу – ждали эвакуационный борт в Беларусь. Только добравшись из аэропорта в новый дом, смогли впервые за долгое время отдохнуть.

«Хоть и спали четыре часа, спали на кровати. Понимаете, когда спите на полу, как это?» – рассказал эвакуированный из сектора Газа Салах Эльдиин Еркиек.

Несколько спален, кухня, игровая. Семья Еркиек разместилась в территориальном центре социального обслуживания в городе Воложин. Другого места для такой большой семьи в Беларуси пока нет.

Как сектор Газа стал точкой кипения в арабо-израильском конфликте?
«Когда мы узнали, что у этой семьи нет дома в Беларуси, решили быстро определить место, где они будут проживать. Будем смотреть, какие рабочие места мы можем им предложить и, конечно, по поручению губернатора будем смотреть вопрос жилья», – рассказала председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин Тамара Красовская.

«Беларусь – это вторая родная страна. Даже когда я был в секторе Газа, Беларусь всегда была моей второй страной, потому что я жил шесть лет здесь», – рассказал эвакуированный из сектора Газа Салах Эльдиин Еркиек.

В секторе Газа еще находится зять Евгении и Салаха. Ему не удалось попасть на эвакуационный рейс. Семья обратилась за помощью к Белорусскому союзу женщин. Ведь здесь, дома, его ждут жена и пятеро детей.

Накануне через Каир из сектора Газа на родину вернулись 99 граждан Казахстана, самолет доставил их в Алматы, а московский аэропорт Домодедово принял очередной спецрейс, который доставил 120 россиян.



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Теги: Минск
 
 
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Семья Еркиек разместилась в территориальном центре социального обслуживания в городе Воложин.
 
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