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Белорусский союз женщин предоставил жилье эвакуированной из сектора Газа семье
18.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Трехлетняя Мира – младшая в семье Еркиек – пьет чай в комбинезоне. Еще не привыкла к белорусскому климату. С теплой одеждой помогли. Все 14 человек – три поколения – прилетели из сектора Газа в Беларусь без багажа.
Салах вырос в Газе, а образование получал в Минске. Здесь же встретил супругу и после свадьбы увез ее к себе на родину. Открыл частный центр по лечебной физкультуре. Теперь все, что семья успела создать за 26 лет, сровняли с землей. У Евгении только одно сравнение.
Последние полтора месяца семья жила в секторе Газа без света, воды и горячей еды. Спали на полу – ждали эвакуационный борт в Беларусь. Только добравшись из аэропорта в новый дом, смогли впервые за долгое время отдохнуть.
Несколько спален, кухня, игровая. Семья Еркиек разместилась в территориальном центре социального обслуживания в городе Воложин. Другого места для такой большой семьи в Беларуси пока нет.
«Беларусь – это вторая родная страна. Даже когда я был в секторе Газа, Беларусь всегда была моей второй страной, потому что я жил шесть лет здесь», – рассказал эвакуированный из сектора Газа Салах Эльдиин Еркиек.
В секторе Газа еще находится зять Евгении и Салаха. Ему не удалось попасть на эвакуационный рейс. Семья обратилась за помощью к Белорусскому союзу женщин. Ведь здесь, дома, его ждут жена и пятеро детей.
Накануне через Каир из сектора Газа на родину вернулись 99 граждан Казахстана, самолет доставил их в Алматы, а московский аэропорт Домодедово принял очередной спецрейс, который доставил 120 россиян.
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Семья Еркиек разместилась в территориальном центре социального обслуживания в городе Воложин.
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