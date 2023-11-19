Проблемы с наймом персонала, необычные офисы и удивительная история: новости бизнеса за 13-19 ноября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Интервью банкира, советы для РОПов и секреты ZNWR. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Глава Сбер Банка рассказал о принципах работы и будущем бизнеса в Беларуси и мире.

Если год назад собственники бизнеса думали, увольнять людей или нет, то сегодня повышают зарплаты, чтобы удержать старых и найти новых работников. Здесь мнение о том, что происходит на рынке труда.

Посмотрели на новый офисный центр WHITE, который сделали из бывшего детсада.

Полезное для бизнеса

Руководители часто ленятся заниматься контролем подчиненных. Мол, сами все сделают. А если не сделают, «я их накажу». Но эта пагубная привычка может разрушить компанию. В новой эксклюзивной статье для «Про бизнес» эксперт по отделам продаж Максим Карабак объяснил, как и зачем РОПу контролировать свой отдел. Советуем почитать и пользоваться.

Узнали у владелицы премиального спа-салона OrchidSpa Ольги Качаловой, как тренировки и забота о себе помогают успешно управлять компанией.

Истории бизнеса

Анастасия Глембовская умеет брать на себя ответственность за свою жизнь. С 15 лет она знает, чего хочет, и движется к этому быстрее многих. К 20 годам у нее свое маркетинговое агентство «SMM Corgi», личный водитель и грандиозные планы на будущее. Девушка рассказала «Про бизнес», как она заработала первые деньги , как на ее дело повлияла война в Израиле и что, по ее мнению, самое сложное в работе руководителя.