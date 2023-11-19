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Проблемы с наймом персонала, необычные офисы и удивительная история: новости бизнеса за 13-19 ноября 2023 года
19.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Интервью банкира, советы для РОПов и секреты ZNWR. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Глава Сбер Банка
Если год назад собственники бизнеса думали, увольнять людей или нет, то сегодня повышают зарплаты, чтобы удержать старых и найти новых работников.
Полезное для бизнеса
Руководители часто ленятся заниматься контролем подчиненных. Мол, сами все сделают. А если не сделают, «я их накажу». Но эта пагубная привычка может разрушить компанию. В новой эксклюзивной статье для «Про бизнес» эксперт по отделам продаж Максим Карабак объяснил, как и зачем РОПу контролировать свой отдел.
Истории бизнеса
Анастасия Глембовская умеет брать на себя ответственность за свою жизнь. С 15 лет она знает, чего хочет, и движется к этому быстрее многих. К 20 годам у нее свое маркетинговое агентство «SMM Corgi», личный водитель и грандиозные планы на будущее. Девушка рассказала «Про бизнес»,
Маĸсим Ганисевсĸий хотел отĸрыть небольшой бизнес для мамы, а создал ĸрупнейший бренд одежды в Беларуси. Основатель ZNWR рассказал «Про бизнес»,
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Проблемы с наймом персонала, необычные офисы и удивительная история: новости бизнеса за 13-19 ноября 2023 года
Интервью банкира, советы для РОПов и секреты ZNWR. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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