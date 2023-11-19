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Минск и Самару соединил прямой авиарейс
19.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Самару соединил прямой регулярный авиарейс. В обе стороны самолеты будут летать раз в неделю, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
За 2,5 часа пассажиры пролетят почти две тысячи километров. Раньше на дорогу с пересадками приходилось тратить сутки или даже больше.
На первый рейс куплено чуть больше половины билетов. Это хороший результат для пробного полета, говорит перевозчик. В салоне самолета и бизнесмены, и туристы. Именно на таких пассажиров рассчитывает авиакомпания.
«Из-за того, что открыли этот рейс, я смогла приехать. Два часа назад была дома. 40 лет не могла приехать встретиться с друзьями, а вот теперь приехала! Отлично прошел перелет, хорошая команда, хороший самолет, и посадка была очень хорошая», – рассказала пассажир Ирина Шахова.
Борт будет курсировать между городами каждую субботу. В салоне 100 пассажирских мест. Но если спрос вырастет, полетную программу пересмотрят.
В планах – соединить Минск со всеми крупными городами России прямыми рейсами. Первые в очереди – миллионники. Самарская область для Беларуси – крупный партнер в промышленности и образовании. Теперь полноценное развитие получит и сфера туризма.
Один билет обойдется в семь тысяч российских рублей (около 240 белорусских). Всего между странами организованы рейсы в 10 направлениях. Больше всего – в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.
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В обе стороны самолеты будут летать раз в неделю.
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