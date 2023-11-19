Минск и Самару соединил прямой авиарейс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Самару соединил прямой регулярный авиарейс. В обе стороны самолеты будут летать раз в неделю, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За 2,5 часа пассажиры пролетят почти две тысячи километров. Раньше на дорогу с пересадками приходилось тратить сутки или даже больше.

На первый рейс куплено чуть больше половины билетов. Это хороший результат для пробного полета, говорит перевозчик. В салоне самолета и бизнесмены, и туристы. Именно на таких пассажиров рассчитывает авиакомпания.

«Это очень удобно. Раньше была пересадка в Москве, мы смотрели другие рейсы, они были дороже, и по времени это занимало почти сутки. Теперь прямой рейс, два часа, и мы в Минске. Все было прекрасно, здорово», – рассказал пассажир Александр.

«Из-за того, что открыли этот рейс, я смогла приехать. Два часа назад была дома. 40 лет не могла приехать встретиться с друзьями, а вот теперь приехала! Отлично прошел перелет, хорошая команда, хороший самолет, и посадка была очень хорошая», – рассказала пассажир Ирина Шахова.

Борт будет курсировать между городами каждую субботу. В салоне 100 пассажирских мест. Но если спрос вырастет, полетную программу пересмотрят.

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