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Минск и Самару соединил прямой авиарейс

19.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Самару соединил прямой регулярный авиарейс. В обе стороны самолеты будут летать раз в неделю, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За 2,5 часа пассажиры пролетят почти две тысячи километров. Раньше на дорогу с пересадками приходилось тратить сутки или даже больше.

На первый рейс куплено чуть больше половины билетов. Это хороший результат для пробного полета, говорит перевозчик. В салоне самолета и бизнесмены, и туристы. Именно на таких пассажиров рассчитывает авиакомпания.

«Это очень удобно. Раньше была пересадка в Москве, мы смотрели другие рейсы, они были дороже, и по времени это занимало почти сутки. Теперь прямой рейс, два часа, и мы в Минске. Все было прекрасно, здорово», – рассказал пассажир Александр.

«Из-за того, что открыли этот рейс, я смогла приехать. Два часа назад была дома. 40 лет не могла приехать встретиться с друзьями, а вот теперь приехала! Отлично прошел перелет, хорошая команда, хороший самолет, и посадка была очень хорошая», – рассказала пассажир Ирина Шахова.

Борт будет курсировать между городами каждую субботу. В салоне 100 пассажирских мест. Но если спрос вырастет, полетную программу пересмотрят.

В небо не по расписанию
Почему задерживаются авиарейсы?
«Много родственных связей связывает как граждан нашей страны, так и жителей Самарской области, Самары в частности. В дальнейшем хотелось бы, чтобы этот рейс летал как можно чаще, может, даже каждый день», – рассказал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск Никита Середич.

В планах – соединить Минск со всеми крупными городами России прямыми рейсами. Первые в очереди – миллионники. Самарская область для Беларуси – крупный партнер в промышленности и образовании. Теперь полноценное развитие получит и сфера туризма.

Один билет обойдется в семь тысяч российских рублей (около 240 белорусских). Всего между странами организованы рейсы в 10 направлениях. Больше всего – в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.

Для путешествия между Россией и Беларусью не нужно виз или загранпаспортов: границы между странами открыты.



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Теги: Минск
 
 
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В обе стороны самолеты будут летать раз в неделю.
 
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