|
Как современные технологии помогают сельскому хозяйству Беларуси?
19.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чипы, астронавты и роботы – все это про умные фермы. Одна из таких находится в Витебской области Беларуси. Работники там ходят в белых халатах. А
Агрогородок Мазолово называют деревней будущего. Здесь используют по-настоящему космические технологии. У всех буренок чипы. По сути, электронные паспорта. В них все: от родословной животного до состояния здоровья и удоя. А это астронавты доильные аппараты. Они сами доят и определяют качество молока – жирность и количество белка.
Они все как на подбор. Живут вместе и питаются одинаково. Вот только часть стада не простые козы, а трансгенные. Белорусские и российские генетики создали их в лабораториях. Молоко таких животных содержит много ценного белка – лактоферрина. Он идентичен человеческому. Ученые планируют использовать его в фармакологии.
«В американских исследованиях, которые год или полтора назад были проведены, лактоферрин занял лидирующее место из 1700 ...антиковидных терапевтических средств. Это правда, был бычий, коровий лактоферин Аффинность коровьего лактоферина 66%, человеческого 99,9%. это идентичность, это усвояемость этого белка», – сказал генеральный директор Научно-практического центра по животноводству Дмитрий Богданович.
Что у коровы на языке, то потом и на столе. Качество молока напрямую зависит от питательности корма. Поэтому заготовить его нужно по науке.
В этом агрохозяйстве уже несколько лет применяют технологию кулисного посева. Сначала высаживают кукурузу, а через месяц между рядами дополнительно подсевают подсолнечник. Во время уборки комбайн автоматически все измельчает, а для сохранности добавляет консервант. Получается настоящее лакомство для буренок.
За три десятилетия сельское хозяйство Беларуси сделало настоящий прорыв. Во многом благодаря науке и технологиям. Аграрии полностью обеспечивают продовольственную безопасность страны.
Специальный репортаж о том, какой путь прошли белорусские аграрии и каких успехов добились, смотрите сегодня на телеканале «МИР 24».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три десятилетия сельское хозяйство Беларуси сделало настоящий прорыв. Во многом благодаря науке и технологиям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)