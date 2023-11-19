Как современные технологии помогают сельскому хозяйству Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чипы, астронавты и роботы – все это про умные фермы. Одна из таких находится в Витебской области Беларуси. Работники там ходят в белых халатах. А коровы-рекордсменки дают по 60 литров молока в сутки. О космических технологиях в сельском хозяйстве – в репортаже корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

Агрогородок Мазолово называют деревней будущего. Здесь используют по-настоящему космические технологии. У всех буренок чипы. По сути, электронные паспорта. В них все: от родословной животного до состояния здоровья и удоя. А это астронавты доильные аппараты. Они сами доят и определяют качество молока – жирность и количество белка.

«У нас роботизированное не только доение, но и кормление. У нас один единственный в республике и Беларуси кормовой робот – 12 рационов есть в программе, и каждую группу он кормит отдельно. Помимо этого, он еще имеет функцию подталкивания. То есть не нужен ручной труд, чтобы ходить с лопатой и подтакливать корм», – сказала начальник научно-практического центра сельхозпредприятия Наталья Красовская.

Они все как на подбор. Живут вместе и питаются одинаково. Вот только часть стада не простые козы, а трансгенные. Белорусские и российские генетики создали их в лабораториях. Молоко таких животных содержит много ценного белка – лактоферрина. Он идентичен человеческому. Ученые планируют использовать его в фармакологии.

«В американских исследованиях, которые год или полтора назад были проведены, лактоферрин занял лидирующее место из 1700 ...антиковидных терапевтических средств. Это правда, был бычий, коровий лактоферин Аффинность коровьего лактоферина 66%, человеческого 99,9%. это идентичность, это усвояемость этого белка», – сказал генеральный директор Научно-практического центра по животноводству Дмитрий Богданович.