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Как современные технологии помогают сельскому хозяйству Беларуси?

19.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как современные технологии помогают сельскому хозяйству Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чипы, астронавты и роботы – все это про умные фермы. Одна из таких находится в Витебской области Беларуси. Работники там ходят в белых халатах. А коровы-рекордсменки дают по 60 литров молока в сутки. О космических технологиях в сельском хозяйстве – в репортаже корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

Агрогородок Мазолово называют деревней будущего. Здесь используют по-настоящему космические технологии. У всех буренок чипы. По сути, электронные паспорта. В них все: от родословной животного до состояния здоровья и удоя. А это астронавты доильные аппараты. Они сами доят и определяют качество молока – жирность и количество белка.

«У нас роботизированное не только доение, но и кормление. У нас один единственный в республике и Беларуси кормовой робот – 12 рационов есть в программе, и каждую группу он кормит отдельно. Помимо этого, он еще имеет функцию подталкивания. То есть не нужен ручной труд, чтобы ходить с лопатой и подтакливать корм», – сказала начальник научно-практического центра сельхозпредприятия Наталья Красовская.

Они все как на подбор. Живут вместе и питаются одинаково. Вот только часть стада не простые козы, а трансгенные. Белорусские и российские генетики создали их в лабораториях. Молоко таких животных содержит много ценного белка – лактоферрина. Он идентичен человеческому. Ученые планируют использовать его в фармакологии.

«В американских исследованиях, которые год или полтора назад были проведены, лактоферрин занял лидирующее место из 1700 ...антиковидных терапевтических средств. Это правда, был бычий, коровий лактоферин Аффинность коровьего лактоферина 66%, человеческого 99,9%. это идентичность, это усвояемость этого белка», – сказал генеральный директор Научно-практического центра по животноводству Дмитрий Богданович.

Что у коровы на языке, то потом и на столе. Качество молока напрямую зависит от питательности корма. Поэтому заготовить его нужно по науке.

«Кукуруза уже находится, в принципе, в конечной фазе молочно-восковой смелости, когда количество питательных элементов у него максимальное. У подсолнечника, как вот обратная сторона шляпки, видите, она уже лимонного цвета. Это говорит о том, что подсолнечник находится в стадии оптимального количества микроэлементов», –сказал заместитель председателя сельхозпредприятия Геннадий Аксамит.

В этом агрохозяйстве уже несколько лет применяют технологию кулисного посева. Сначала высаживают кукурузу, а через месяц между рядами дополнительно подсевают подсолнечник. Во время уборки комбайн автоматически все измельчает, а для сохранности добавляет консервант. Получается настоящее лакомство для буренок.

«Следующая траншея. Там хранится силос с прошлого года. Содержание крахмала – 32,5%. Это очень достойно. По качеству силос будет хороший, не хуже прошлого года», – сказал главный зоотехник сельхозпредприятия Александр Козич.

За три десятилетия сельское хозяйство Беларуси сделало настоящий прорыв. Во многом благодаря науке и технологиям. Аграрии полностью обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Специальный репортаж о том, какой путь прошли белорусские аграрии и каких успехов добились, смотрите сегодня на телеканале «МИР 24».



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За три десятилетия сельское хозяйство Беларуси сделало настоящий прорыв. Во многом благодаря науке и технологиям.
 
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