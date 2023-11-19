Дело в крынке. Куда утекают молочные реки Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не меньше десяти миллионов долларов в год зарабатывали организаторы мошеннической схемы по продаже белорусского молока в Россию . Президент Беларуси Александр Лукашенко в прямом эфире рассказал, что в преступлении могут быть замешаны даже члены правительства, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



«Начнут выть и кричать: «Было дело врачей, было дело еще кого-то, сейчас дело молочников». Я специально это при губернаторах говорю. Потому что это характерно для всех. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все. Притом жестоко будете отвечать», – заявил Лукашенко.

Это загородные коттеджи подозреваемых. Дорогая отделка, мебель на заказ. Бар элитных напитков во всю стену и запасы икры на 60 тысяч долларов. Охотничьи трофеи и оружие. Обстановка, которой позавидовал бы и Дворец независимости. Одна люстра высотой в несколько этажей чего стоит.

«Я поручил всех переписать, всю собственность, а собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Умножайте на три (не все увидели), а, может, на пять. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности», – отметил Александр Лукашенко.

Геннадий Скитов – экс-директор одного из крупнейших молочных предприятий страны – разработал свои правила маркетинга. Намеренно накапливал продукцию на заводе, а после под предлогом распродажи склада понижал цену на товар. Продукцию продавали подконтрольным фирмам в Россию, а разницу забирали в общий карман команды.



«Часть из этих денежных средств передавалась должностным лицам в качестве откатов», – рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

В кабинете и приемной Скитова появились камеры – это одно из первых его указаний на новом рабочем месте. Но вот общаться с директором сотрудники должны были только через мессенджеры. Также экс-управленец запретил посещать предприятие представителям госорганов без его ведома.

Геннадий Скитов начал управлять компанией в 2019-м. В его бэкграунде: учеба в сельскохозяйственном институте и работа в крупнейших компаниях страны разного профиля.

«Сформировал свою команду менеджеров, новую сбытовую политику, полностью замкнул на себя финансовые потоки. Всех смели. Водителя начальником назначил. Родственники – двоюродный племянник, двоюродный брат и сын (как же без этого?)», – отметил Александр Лукашенко.

Один из напарников – Владимир Сируть – возглавил несколько компаний, через которые молочные реки из Беларуси «текли» в Россию. Финансовые потоки укрывали от налогов и возвращали на родину. Участники группы за отдельное вознаграждение получали еще и возможность первыми закупать масло, сыр и другие товары по цене ниже отпускной. А это вне закона.



«Это отпускная цена на предприятии. Она может отпускаться как на внутренний рынок, так и на внешний. Но при этом отпускная цена не должна быть ниже минимального индикатива», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Вадим Шагойко.



Индикатив – этакая стартовая цена, то есть минимально допустимая. На нее точно могут рассчитывать аграрии. Определяет эту сумму специальная комиссия при Минсельхозпроде Беларуси.

В этом деле замешаны предприятия в нескольких регионах Беларуси. В разработку следователи взяли восемь коммерческих групп. Все они занимались выгодным для себя экспортом в Россию.

«Задержаны представители коммерческих структур, которые реализовали преступную схему по сокрытию от налогообложения на счетах подконтрольных им зарубежных субъектов хозяйствования собственной прибыли, размер которой, по предварительным оценкам, составлял более 10 млн долларов в год», – рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Беларусь – один из лидеров в мире по производству молока. На зарубежные рынки поставляется почти две тысячи наименований молочной продукции. География экспорта – около 50 стран. Основная доля поставок – в Россию. На полках магазинов, например, Владикавказа белорусские сыры, кефир, творог и ряженка не задерживается.