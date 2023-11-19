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Дело в крынке. Куда утекают молочные реки Беларуси?
19.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не меньше десяти миллионов долларов в год зарабатывали организаторы
Это загородные коттеджи подозреваемых. Дорогая отделка, мебель на заказ. Бар элитных напитков во всю стену и запасы икры на 60 тысяч долларов. Охотничьи трофеи и оружие. Обстановка, которой позавидовал бы и Дворец независимости. Одна люстра высотой в несколько этажей чего стоит.
Геннадий Скитов – экс-директор одного из крупнейших молочных предприятий страны – разработал свои правила маркетинга. Намеренно накапливал продукцию на заводе, а после под предлогом распродажи склада понижал цену на товар. Продукцию продавали подконтрольным фирмам в Россию, а разницу забирали в общий карман команды.
В кабинете и приемной Скитова появились камеры – это одно из первых его указаний на новом рабочем месте. Но вот общаться с директором сотрудники должны были только через мессенджеры. Также экс-управленец запретил посещать предприятие представителям госорганов без его ведома.
Геннадий Скитов начал управлять компанией в 2019-м. В его бэкграунде: учеба в сельскохозяйственном институте и работа в крупнейших компаниях страны разного профиля.
Один из напарников – Владимир Сируть – возглавил несколько компаний, через которые молочные реки из Беларуси «текли» в Россию. Финансовые потоки укрывали от налогов и возвращали на родину. Участники группы за отдельное вознаграждение получали еще и возможность первыми закупать масло, сыр и другие товары по цене ниже отпускной. А это вне закона.
В этом деле замешаны предприятия в нескольких регионах Беларуси. В разработку следователи взяли восемь коммерческих групп. Все они занимались выгодным для себя экспортом в Россию.
Беларусь – один из лидеров в мире по производству молока. На зарубежные рынки поставляется почти две тысячи наименований молочной продукции. География экспорта – около 50 стран. Основная доля поставок – в Россию. На полках магазинов, например, Владикавказа белорусские сыры, кефир, творог и ряженка не задерживается.
«Молочная продукция у нас не остается. Она у нас вся уходит. От привоза до списания у нас почти ничего нет», – рассказала продавец минимаркета белорусских товаров Лана Макиева.
«Я в основном стараюсь брать молочку. Много подделок. Как только начала Беларусь с нами дружить, она поставляла очень качественный товар», – рассказала покупательница Муниса Ташпоева.
Отвечать за качество белорусские предприятия привыкли. Это своего рода бренд страны и его ценят. Не зря Лукашенко объявил 2024-й Годом качества. В стране появится и знак качества, как это было в Советском Союзе. Так белорусы хранят и возрождают традиции, а с ними и гарантии, заявил президент страны. Следить за этим тщательно должны и главы регионов.
По «молочному делу» задержаны 26 человек, 15 арестованы.
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Президент республики Александр Лукашенко заявил, что в преступлении могут быть замешаны даже члены правительства.
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