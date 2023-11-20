Сколько потребители тратят на распродажах и что покупают? 10 важных фактов о «Черной пятнице»

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Традиционная распродажа «Черная пятница» — это возможность для бизнеса увеличить продажи, привлечь новых клиентов и повысить видимость бренда. Событие действительно грандиозное. Потребители по всему миру в прошлом году потратили в интернете 1,14 триллиона долларов за сезон распродаж. «Про бизнес» совместно с МТБанком расскажет 10 важных фактов о «Черной пятнице», которые будут полезны каждому бизнесу в преддверии проведения акций.

№ 1. В 2022 году в период «Черной пятницы» потребители потратили в интернете $ 9,12 млрд.

Такая статистика говорит о важности присутствия бизнеса в онлайне — офлайн-магазинов уже недостаточно. Присутствие в интернете даст возможность получить более широкую клиентскую базу. Кроме того, продажи будут доступными и активными 24/7, что особенно важно в период проведения распродажи. Даже если традиционный бизнес по какой-то причине закроется, веб-сайт будет работать, чтобы помочь круглосуточно привлекать потенциальных клиентов.



Фото: unsplash.com

№ 2. На мобильный трафик приходится 78% онлайн-сессий во время «Черной пятницы».

Если не понимаете важность оптимизации своего сайта для мобильных устройств, вы можете потерять продажи в электронной коммерции. Благодаря смартфонам люди привыкли совершать все важные действия в пару кликов: покупки, оплата квартиры или мобильной связи, денежные переводы. Сайт должен работать быстро, а интерфейс — быть максимально простым и понятным каждому пользователю.

№ 3. Данные за 2022 год показывают , что в «Черную пятницу» было отправлено 116,5 миллионов электронных писем.

Несмотря на мнения, что электронной почтой уже давно никто не пользуется, статистика показывает, что email-маркетинг еще очень даже жив. И именно благодаря таким рассылкам потенциальные покупатели узнают о предложениях бизнеса. Кстати, еще один опрос показал, что CTR увеличивается на 64%, когда в темах писем фигурирует фраза «Черная пятница» или «Киберпонедельник», поэтому обратите на это внимание при рассылке сообщений.





№ 4. В «Черную пятницу» компании отправили на 68% больше SMS, что привело к увеличению количества заказов на 57% в 2022 году.

SMS уже давно потеряли популярность в качестве средства обмена сообщениями. Однако для компаний — это все еще удобный способ связи с клиентом. Через короткие сообщения бизнес может рассказать целевой аудитории о выгодных предложениях. Не стоит пренебрегать любыми каналами связи, когда речь идет о действующих клиентах. Это дополнительная возможность увеличить продажи без существенных финансовых вложений.

№ 5. 46% потребителей хотят посмотреть видеоролики о товарах перед покупкой.

Важно не только предложить товар, но и грамотно его продемонстрировать. Пользователи привыкли быстро находить информацию об интересующем предмете. Видеоролики дают возможность оценить товар, а также помогают потребителям принимать обоснованные решения о покупке. Видео также создают ощущение личного взаимодействия, что повышает уровень доверия клиента к товару, бренду и, конечно же, магазину, который его продает.

№ 6. Одежда, аксессуары и электроника в 2023 станут главными покупками в «Черную пятницу».

Их планируют приобрести, по данным опроса, около 75% покупателей. Также популярность получат товары для красоты и здоровья, игрушки, спортивный инвентарь, садовые принадлежности и многое другое. В общем, расслабляться бизнесу в любой сфере не нужно, так как при грамотной организации распродажи будет спрос на различные товары.



Фото: unsplash.com

№ 7. Почти каждый второй потребитель начинает совершать покупки в «Черную пятницу» до 10 утра (45%).

Значительная часть покупателей стремится получить выгодные предложения и скидки ранним утром. Это значит, что организовывать маркетинговую и рекламную кампании стоит заранее, а не в день распродажи. «Прогревайте» аудиторию и заранее расскажите, какими выгодными предложениями они смогут воспользоваться в определенный день.

№ 8. Акции/распродажи и бесплатная доставка — это основные факторы, по которым потребители выбирают, где делать покупки в дни «Черной пятницы».

Важно быть честными с покупателями — не стоит их обманывать, например, завышать цену перед распродажей, а затем снижать ее в нужный день. Составьте выгодные предложения, которые дадут возможность заработать бизнесу, но при этом стоимость будет привлекательной для покупателя. Заработать сомнительную репутацию можно быстро, а восстановить ее — гораздо сложнее. Немаловажным является и сервис — например, бесплатная доставка. Такой бонус может склонить покупателя к выбору именно вашего магазина.

№ 9. Средняя скидка в «Черную пятницу» — около 25%.

Это разумное снижение цены, которое покрывает затраты и при этом является привлекательным предложением для клиентов. Конечно же, заманчивыми для аудитории являются скидки в 80%-90%, однако чаще такие предложения — маркетинговый ход, чтобы продать оставшиеся на складах товары.



Фото: unsplash.com

№ 10. Больше всего покупок в «Черную пятницу» совершают взрослые в возрасте от 35 до 44 лет.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет занимает второе место, а взрослые в возрасте от 45 до 54 лет — третье. Между тем, 45% онлайн-покупателей во время «Черной пятницы» были миллениалами. Эта статистика показывает, что молодые люди с большей вероятностью будут участвовать в распродажах.

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