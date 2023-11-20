ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: ураган обрушился на Казахстан, гололедицу прогнозируют в Беларуси

20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня днем до минус семи градусов, облачно, местами небольшой снег. А со вторника будут мороз, солнце и небольшой снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Алматы накрыл туман. В городе – повышенная влажность и плохая видимость. Север Казахстана засыпало снегом. В Петропавловске за сутки выпало две трети месячной нормы. Дворники и сегодня не убирают лопаты. В регионе: метель, гололед и понижение температуры до минус 13. Погодная неприятность и в Павлодарской области. Там из-за урагана больше сотни сел остались без света. Вихрь повалил автобусные остановки и оставил без крыш несколько десятков домов. В Караганде шторм с корнем вырывал деревья и обрывал линии электропередачи. Не выдержали крыши и фасады домов.

Зной в Сибири и ливни во Владивостоке: как погода испытывает на прочность россиян?
Сильный ветер разгуливал и в Астане. Летали баннеры, дорожные знаки, мусорные контейнеры и даже двери. Повреждены припаркованные автомобили. Несколько человек пострадали. У них переломы, ушибы и ссадины.

Беларусь

Температура ушла в минус и в Беларуси. В стране легкий мороз, местами мокрый снег и слабый туман. На дорогах скользко. Об опасности предупреждают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между машинами и скоростной режим. Нарушителей ждет штраф – до 450 белорусских (почти 13 тысяч российских рублей).

Армения

Солнца и тепла в Армении заметно меньше. Территорию республики хорошо поливают дожди. На юге страны скупые плюс 13. А север страны уже на зимней волне. Местами там мокрый снег.

Кыргызстан

Осень в Кыргызстане все еще цепляется за тепло. В Бишкеке плюс 15. После дождя воздух в городе стал чище. Комфортная погода и на севере страны, в Чуйской области. Там яблони повторно дали плоды. Местные жители рассказывают, что ранее не видели подобного в ноябре, и объясняют такое чудо природы небольшим отклонением от температурной нормы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Водители Беларуси начали «переобувать» автомобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2023
Mir24.TV Belarus
20.11.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика