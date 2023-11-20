Погода в СНГ: ураган обрушился на Казахстан, гололедицу прогнозируют в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня днем до минус семи градусов, облачно, местами небольшой снег. А со вторника будут мороз, солнце и небольшой снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Алматы накрыл туман. В городе – повышенная влажность и плохая видимость. Север Казахстана засыпало снегом. В Петропавловске за сутки выпало две трети месячной нормы. Дворники и сегодня не убирают лопаты. В регионе: метель, гололед и понижение температуры до минус 13. Погодная неприятность и в Павлодарской области. Там из-за урагана больше сотни сел остались без света. Вихрь повалил автобусные остановки и оставил без крыш несколько десятков домов. В Караганде шторм с корнем вырывал деревья и обрывал линии электропередачи. Не выдержали крыши и фасады домов.

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