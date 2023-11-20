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Погода в СНГ: ураган обрушился на Казахстан, гололедицу прогнозируют в Беларуси
20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве сегодня днем до минус семи градусов, облачно, местами небольшой снег. А со вторника будут мороз, солнце и небольшой снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Алматы накрыл туман. В городе – повышенная влажность и плохая видимость. Север Казахстана засыпало снегом. В Петропавловске за сутки выпало две трети месячной нормы. Дворники и сегодня не убирают лопаты. В регионе: метель, гололед и понижение температуры до минус 13. Погодная неприятность и в Павлодарской области. Там из-за урагана больше сотни сел остались без света. Вихрь повалил автобусные остановки и оставил без крыш несколько десятков домов. В Караганде шторм с корнем вырывал деревья и обрывал линии электропередачи. Не выдержали крыши и фасады домов.
Беларусь
Температура ушла в минус и в Беларуси. В стране легкий мороз, местами мокрый снег и слабый туман. На дорогах скользко. Об опасности предупреждают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между машинами и скоростной режим. Нарушителей ждет штраф – до 450 белорусских (почти 13 тысяч российских рублей).
Армения
Солнца и тепла в Армении заметно меньше. Территорию республики хорошо поливают дожди. На юге страны скупые плюс 13. А север страны уже на зимней волне. Местами там мокрый снег.
Кыргызстан
Осень в Кыргызстане все еще цепляется за тепло. В Бишкеке плюс 15. После дождя воздух в городе стал чище. Комфортная погода и на севере страны, в Чуйской области. Там яблони повторно дали плоды. Местные жители рассказывают, что ранее не видели подобного в ноябре, и объясняют такое чудо природы небольшим отклонением от температурной нормы.
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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