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Лукашенко поделился ожиданиями от саммита ОДКБ в Минске
20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду, что предстоящий саммит ОДКБ в Минске станет толчком к наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе. Мероприятие пройдет 23 ноября, передает «МИР 24».
Подготовку к саммиту обсудили во Дворце Независимости. Глава государства провел встречу с генеральным секретарем организации Имангали Тасмагамбетовым. Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Страна готовится провести форум на самом высоком уровне, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства обратил внимание на обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, она непростая. При этом президент отметил позитивные подвижки.
Имангали Тасмагамбетов доложил Александру Лукашенко, что из 34 запланированных мероприятий выполнены 32.
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Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Страна готовится провести форум на самом высоком уровне.
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