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Лукашенко поделился ожиданиями от саммита ОДКБ в Минске

20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поделился ожиданиями от саммита ОДКБ в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду, что предстоящий саммит ОДКБ в Минске станет толчком к наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе. Мероприятие пройдет 23 ноября, передает «МИР 24».

Подготовку к саммиту обсудили во Дворце Независимости. Глава государства провел встречу с генеральным секретарем организации Имангали Тасмагамбетовым. Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Страна готовится провести форум на самом высоком уровне, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства обратил внимание на обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, она непростая. При этом президент отметил позитивные подвижки.

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«Проблемы накапливались не первый год. Это давние болевые точки, но в этом отношении наметился позитивный прогресс. Связано это не с тем, что мы председательствовали. Просто на данный период пришелся тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Это находится в зоне ответственности ОДКБ», – отметил Лукашенко.

Имангали Тасмагамбетов доложил Александру Лукашенко, что из 34 запланированных мероприятий выполнены 32.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Страна готовится провести форум на самом высоком уровне.
 
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