Лукашенко поделился ожиданиями от саммита ОДКБ в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду, что предстоящий саммит ОДКБ в Минске станет толчком к наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе. Мероприятие пройдет 23 ноября, передает «МИР 24».

Подготовку к саммиту обсудили во Дворце Независимости. Глава государства провел встречу с генеральным секретарем организации Имангали Тасмагамбетовым. Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Страна готовится провести форум на самом высоком уровне, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства обратил внимание на обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, она непростая. При этом президент отметил позитивные подвижки.