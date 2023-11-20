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Лукашенко подписал указы о датах выборов депутатов и членов Совета Республики
20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, по которым выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов будут назначены на 25 февраля 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Кроме того, президент поручил центральной избирательной комиссии, госорганами и другим объединениям принять все необходимые меры для организации выборного процесса. Тем временем правительство страны должно финансировать расходы на подготовку к выборам.
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Президент также поручил избирательной комиссии и госорганам принять необходимые меры для организации выборного процесса.
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