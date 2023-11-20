ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко подписал указы о датах выборов депутатов и членов Совета Республики

20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, по которым выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов будут назначены на 25 февраля 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:
У нас остается сильная президентская республика
Также на 4 апреля 2024 года назначены выборы в Совет Республики Национального собрания. Кандидатуры в члены Совета Республики местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы могут выдвинуть не позднее 21 марта 2024 года.

Кроме того, президент поручил центральной избирательной комиссии, госорганами и другим объединениям принять все необходимые меры для организации выборного процесса. Тем временем правительство страны должно финансировать расходы на подготовку к выборам.

Ранее Лукашенко обсудил со спикером Совета Республики Натальей Кочановой предстоящие депутатские выборы. Также при встрече затрагивались кадровые проблемы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент также поручил избирательной комиссии и госорганам принять необходимые меры для организации выборного процесса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поделился ожиданиями от саммита ОДКБ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2023
Mir24.TV Belarus
20.11.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика