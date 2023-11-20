Лукашенко подписал указы о датах выборов депутатов и членов Совета Республики

Кроме того, президент поручил центральной избирательной комиссии, госорганами и другим объединениям принять все необходимые меры для организации выборного процесса. Тем временем правительство страны должно финансировать расходы на подготовку к выборам.

Ранее Лукашенко обсудил со спикером Совета Республики Натальей Кочановой предстоящие депутатские выборы. Также при встрече затрагивались кадровые проблемы.