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Простое решение: А1 расширяет линейку полезных услуг для бизнеса

20.11.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Простое решение: А1 расширяет линейку полезных услуг для бизнеса

Компания А1 предлагает расширенный продукт «Простое решение» – это набор полезных услуг для бизнеса с фиксированной и мобильной связью, а также дополнительными современными инструментами. Данное предложение позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с легкостью организовать работу своего бизнеса и одновременно получить целый ряд полезных возможностей в рамках единой абонентской платы.

Пользователям доступны четыре варианта продукта. Первый из них – «Простое решение» – ориентирован на клиентов с удаленным от офиса форматом работы: это решение идеально подходит для всех, кому важна максимальная мобильность. Пользователи получают две SIM-карты: одну – для роутера или модема – с безлимитным интернет-трафиком, вторую – для смартфона – с безлимитом минут во все сети и интернет-трафиком.

Продукты «Простое решение 50», «Простое решение 100» и «Простое решение 200» позволяют организовать работу офиса: в решения включена линия фиксированной интернета со скоростью от 50 Мбит/с до 200 Мбит/с и SIM-карты для сотрудников с безлимитом интернет-трафика и минут во все сети.

Отличительной особенностью нового предложения стала доступность бонусов в каждом из четырех решений на базе современных сервисов: «Доступ к Виртуальной АТС», «Координатор 2.0.», «Smart-рассылка». С их помощью бизнес-клиенты могут организовать и настроить умную телефонию, осуществить мониторинг мобильных сотрудников, делиться с клиентами информацией о скидках, акциях, специальных предложениях и других важных событиях.

Кроме того, еще одним дополнительным бонусом, станет специальное предложение для видеосервиса VOKA на пакеты «Базовый» или «Расширенный».

В рамках подключения на любое «Простое решение» А1 предлагает специальные условия – всего от 49,9 рубля в месяц в течение первых 12 месяцев.

Подробнее о предложении можно узнать здесь.

 
 
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Компания А1 предлагает расширенный продукт «Простое решение» - это набор полезных услуг для бизнеса с фиксированной и мобильной связью, а также дополнительными...
 
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