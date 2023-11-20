Киберпанк по-белорусски: в чем преимущества отечественного эндопротеза коленного сустава?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Первый эндопротез коленного сустава отечественного производства представили в Беларуси. По словам одного из авторов Павла Лущика, их продукт не только соответствует высоким стандартам, но и во многом превосходит лучшие мировые аналоги. В чем преимущества, узнал ведущий «МИР 24» Руслан Турков.

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