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Киберпанк по-белорусски: в чем преимущества отечественного эндопротеза коленного сустава?

20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Киберпанк по-белорусски: в чем преимущества отечественного эндопротеза коленного сустава?
 Фото: МТРК «Мир»

Первый эндопротез коленного сустава отечественного производства представили в Беларуси. По словам одного из авторов Павла Лущика, их продукт не только соответствует высоким стандартам, но и во многом превосходит лучшие мировые аналоги. В чем преимущества, узнал ведущий «МИР 24» Руслан Турков.

Смотрите в этом выпуске программы «[Не]Фантастика»:

  • Как белорусские ученые и инженеры оптимизировали конструкцию импланта для удобства врачей и пациентов?
  • Из чего состоит эндопротез и как его тестируют на прочность?
  • Как прошла первая в Беларуси операция по эндопротезированию коленного сустава и когда эндоскелет полностью заменит костную систему человека?


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Как белорусские ученые и инженеры оптимизировали конструкцию импланта для удобства врачей и пациентов, узнаем в программе «[Не]Фантастика».
 
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