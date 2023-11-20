|
Киберпанк по-белорусски: в чем преимущества отечественного эндопротеза коленного сустава?
20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фото: МТРК «Мир»
Первый эндопротез коленного сустава отечественного производства представили в Беларуси. По словам одного из авторов Павла Лущика, их продукт не только соответствует высоким стандартам, но и во многом превосходит лучшие мировые аналоги. В чем преимущества, узнал ведущий «МИР 24» Руслан Турков.
Смотрите в этом выпуске программы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как белорусские ученые и инженеры оптимизировали конструкцию импланта для удобства врачей и пациентов, узнаем в программе «[Не]Фантастика».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)