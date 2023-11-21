«Деньги на первый бизнес дала мама. Я вернул их всего через 2 месяца». Минчанин ушел из МЧС, а потом стал зарабатывать на развлекательных ивентах для детей и взрослых

Источник материала: ProBusiness



Сергей Громов — владелец 3 парков развлечений для детей и взрослых.

«Как прийти к успеху и много зарабатывать?» — этот вопрос волнует многих, но далеко не каждый способен найти правильный ответ и прийти к цели. Опытный бизнесмен и владелец сети развлекательных парков для детей и взрослых Сергей Громов, кажется, знает действенный рецепт — будь открытым к миру, меньше думай о деньгах и больше о деле, и тогда успех неизбежно придет. Судя по всему, эти принципы действительно работают, ведь предприниматель уже больше 10 лет остается заметным игроком на рынке развлекательных ивентов, а еще успевает руководить собственным переговорным клубом и лично ведет проект мужского братства, где ребята собираются ради духовного очищения. «Про бизнес» встретился с Сергеем, чтобы поговорить о сложностях на старте, непростом поиске своего места в жизни и рабочих принципах хорошего переговорщика.

«Был старшим сержантом, а потом стал инструктором в собственном пейнтбольном клубе»

— В старшей школе по наставлению матери я пошел учиться в профильный класс МЧС, а позже поступил на службу в училище, где получил звание старшего сержанта, но головокружительную карьеру так и не построил. Я решил, что больше не хочу жить в армейский условиях от зарплаты до зарплаты. Мне хотелось прийти к такому уровню жизни, где я смогу позволить себе любую машину или квартиру.

Я посчитал, что с зарплатой пожарного достичь поставленных целей получится только через 170 лет — это меня категорически не устраивало.

Долго искать идею для своего дела не пришлось. Во времена службы в МЧС я вместе с коллегами постоянно ездил на разные мероприятия, но особенно запомнился пейнтбол. Мы заплатили организатору 3 месячные зарплаты, а он просто привез в лес свое оборудование и раздал его нам. Получается, что человек без особого напряга за один день заработал больше, чем я за 3 месяца. В тот момент я понял, что и сам смогу заняться этим, и очень скоро мы с другом ехали покупать оборудование для собственного пейнтбольного клуба. Это был 2010 год. Открытие обошлось в $ 5 тысяч, которые дала мне в долг мама.





Тогда эта индустрия только-только пришла в Беларусь, поэтому людям было очень интересно попробовать новое развлечение. Первых клиентов привлекали простыми обзвонами друзей, а позже появился Relax.by и другие агрегаторы, где я покупал много рекламных слотов под разными брендами, чтобы была бо´льшая вероятность клика.

Дело быстро взлетело, и уже через 2 месяца мы вернули долг.

Получалось зарабатывать $ 700−1000 в месяц, т.е. по тем временам 3−4 зарплаты пожарного, а остальную выручку мы откладывали, чтобы куда-нибудь реинвестировать в несезон. Когда пришла зима, остановились на идее делать профессиональные рекламные ролики для компаний, но время показало, что это была ошибка.





Ни в одном из бизнесов мы не выстроили никаких процессов и не обозначили контрольные точки, скорее, просто двигались по течению. Так как появился параллельный проект, мы наняли в пейнтбольный клуб первых сотрудников, но ничего им не объяснили и даже не подумали про адаптацию.

Когда я пришел проверить, как идут дела, понял, что компания стоит на грани разорения, потому что в арсенале осталось буквально три рабочих комплекта, а остальное уже износилось.

Одновременно проявились ценностные разногласия с партнером, и в этой точке наши пути в бизнесе разошлись. Я был полностью готов к новым рискам и хотел кратного роста, поэтому первым делом решил обновить пейнтбольное оборудование и закупил все необходимое для нового направления — лазертага. В этот раз я занял $ 12 тысяч: $ 7 тысяч вновь дала в долг мама, а остальное нашел у знакомых, в т.ч. клиентов. Тогда в Минске был только один конкурирующий клуб с лазертагом, поэтому, можно сказать, что я стал одним из первопроходцев индустрии.





Интернет только входил в бытовую повседневность, а люди потихоньку начинали искать там услуги. Я очень хотел, чтобы меня заметили, поэтому создал сразу пять разных брендов, которые вместе повышали математические шансы на привлечение новых клиентов. Где-то я делал акцент на детские мероприятия, где-то — на взрослые корпоративы, но главная идея — зацепить больше людей разной подачей и разным позиционированием.





«Сезонность плохо сказывалась на бизнесе, поэтому в 2021 году во второй раз попытались открыть крытую площадку»

Такой подход сработал — поток клиентов сильно вырос, поэтому вскоре возникла потребность в расширении штата сотрудников. Я решил, что проще всего будет договориться с друзьями — бывшими сослуживцами по МЧС. Они стали управлять отдельными брендами и получали 40% от прибыли. Вскоре я получил от них предложение объединить сеть в одну компанию и разделить ее по долям. Идея меня не устроила, и на фоне возникших разногласий мы разошлись. Теперь я могу сказать, что лучше вести бизнес, а потом подружиться, чем сначала подружиться, а потом что-то начинать. В тот момент я оказался один сразу на 8 телефонах, поэтому пришлось работать в авральном режиме до тех пор, пока в компанию не пришли новые сотрудники со стороны.





Мой рабочий график совсем не напоминал привычное расписание бизнесмена. Это было, скорее, ремесло с грязными джинсами после пейнтбола в лесу и бесконечное количество звонков от клиентов.

Но ситуация начала кардинально меняться, когда у меня получилась снять в аренду большую агроусадьбу в Ратомке. Это удалось сделать с помощью бумажного письма к владельцу с предложением о сотрудничестве. На оплату участка уходила почти вся тогдашняя выручка, но зато мы, наконец-то, сфокусировались на одной локации, полностью ее обустроили и расширили пакет развлекательных услуг вплоть до бани (у Сергея есть отдельный проект «Банный храм», — прим. «Про бизнес»). Клиентов стало в разы больше, а параллельно с этим развивалась управленческая структура. Спустя четыре года у меня были отточенные опытом процессы с эффективными отделами маркетинга и продаж. Ежегодно обороты компании росли на 20%, а количество клиентов уходило за тысячу.

Ключевой проблемой на протяжении всей корпоративной истории оставалась сезонность бизнеса, а значит практически полное отсутствие доходов в зимнее время. У меня было четкое понимание, что нам нужна крытая площадка для круглогодичного использования с новым уровнем комфорта для клиентов. В 2021 году мы, наконец-то, к этому пришли и потратили на воплощение идеи около $ 100 тысяч, т.е. все деньги компании на тот момент. Это был очень рискованный шаг, учитывая, что ранее мы уже делали неудачную попытку, но тогда нам просто не продлили аренду.





«Деньги приходят и уходят, но умение наслаждаться жизнью в любой момент нельзя упускать»

Разумеется, мне нелегко принимать подобные решения, но каждый раз я нахожу в себе силы и готовность пойти на риски, потому что внутри есть уверенность в том, что я никогда не пропаду, Даже если меня лишат всех текущих доходов, я смогу монетизировать другие навыки. У меня хватает знаний в кинезиологии и остеопатии, а на крайний случай я могу пойти в тренеры по сквошу или вообще начну парить людей в бане. Разностороннее развитие дает человеку уверенность в том, что в любой жизненной ситуации он будет в состоянии прокормить свою семью.





Я считаю, что жизнь похожа на лодку в бурной реке, где каждый гребет к своей цели, но на пути постоянно находятся встречные потоки, которые усложняют движение. На самом деле это не препятствия, а реальные шансы проверить себя и понять, кто мы есть на самом деле. Для себя я понял, что страх, гнев и зависимость от мнения других лишь отвлекают от нужного курса, а значит это не стоит внимания. Конечно, в юности мне очень хотелось быть крутым чуваком с толстым кошельком, но сейчас я понимаю, что такая гордыня лишь поощряет неоправданный культ денег и в реальности никак не помогает зарабатывать больше. Чтобы найти свой жизненный поток, я советую сделать ставку на саморазвитие и открытость миру. Ведь внутри каждого из нас существует огромная вселенная в виде души, которую нужно изучать, чтобы понимать, как она влияет на тело.





Возможно, некоторые могут меня не понять, но главный смысл в том, что чем больше вы хотите бабла и успеха, тем быстрее и больнее вы упадете. И наоборот: если вы открыты миру и берете то, что необходимо без всяких осуждений и лишних желаний, то жизнь обязательно подарит вам вознаграждение. Деньги и успех приходят и уходят, а вот умение наслаждаться жизнью и верить в себя — это то, что нужно сохранить навсегда.





Яркой иллюстрацией эффективности такого подхода может стать мой проект мужского братства, где мы с ребятами периодически пробуем разные активности ради духовного очищения. Однажды инструктор дал нам задание целые сутки выживать на болотах в одних трусах. Некоторые с радостью восприняли вызов и просто наслаждались новым опытом, а другие весь вечер нервничали в надежде сохранить одежду сухой. Но в конце нам специально сказали намочить одежду, и получается, что все переживания людей были изначально напрасными. А ведь они сразу могли изменить свое отношение к ситуации, чтобы просто начать кайфовать от необычного процесса в кругу единомышленников. Так и в жизни: человек реально силен, когда он в состоянии отказаться от всего, не потеряв ни капли наслаждения от нового дня.





«Сейчас мы можем открыть еще два парка с полной загрузкой, но нет подходящих локаций»

Сейчас проект стабильно работает с маржинальностью на уровне 35% и практически не чувствует потрясений последних лет. Зимой в штате около 15 сотрудников, а летом за счет дополнительных инструкторов число вырастает до 60. Хочется отметить, что большой вклад в наше развитие внес мой партнер, нынешний гендиректор компании, Константин Мороз. Сначала он работал у меня инструктором, потом администратором, а с 2016 года и вовсе взял на себя все операционное управление, а параллельно успевал финансово вкладываться в новые проекты компании. Именно благодаря его системной работе у нас сформировалась крутая команда и пришло большое количество клиентов.





Обычно клиентский трафик приходит преимущественно из Instagram, потому что у нас все выстроено таким образом, чтобы люди сами делали классные фотографии в наших локациях и показывали их окружению в социальных сетях. Мы также делаем ставку на крутой сервис, поэтому к нам возвращается почти 25% клиентов — это хороший показатель в нашей нише. А вообще текущий спрос превышает предложение, и нам нужны новые площади, но пока трудно найти подходящую локацию с нужным соотношением цена/качество. Могу уверенно сказать, что мы можем открыть еще два парка и обеспечить полную загрузку, но опять же все упирается в вопросы аренды. А еще мы пока не чувствуем на рынке острой конкуренции, потому что, во-первых, предоставляем широкий спектр услуг от детских квестов до VR и веревочных парков, а во-вторых, в Минске не так много очевидных вариантов для детского досуга, поэтому емкости хватает всем. К тому же, мы работаем с взрослой аудиторией и нередко проводим корпоративы. Меня особенно удивляет, когда к нам приезжают госструктуры вроде ЖЭСа — это необычно, но очень круто.





«В переговорах выигрывает тот, кто понимает, что на самом деле все вокруг — это любовь»

Из-за специфики бизнеса мне довольно часто приходилось вести переговоры с арендодателями, где я постоянно терялся. Было понимание, что этот навык нужно срочно прокачивать. Так в 2016 году я попал в переговорный клуб, а потом начал ездить на разные соревнования в России и Беларуси, чтобы на практике закрепить новые навыки. К сожалению, в 2018 году клуб закрылся, поэтому я решил взять инициативу в свои руки и открыл свой проект. На протяжении 5 лет каждый четверг я провожу тренировки по переговорам и позиционирую себя в качестве владельца тренажерного зала для людей, у которых такие навыки — это 80% успеха в их профессии.





Сначала это был, скорее, кружок по интересам, а сейчас полноценный специализированный клуб. Главный вывод из опыта — читать книги можно сколько угодно, но пока ты не закрепляешь новую информацию на деле с фидбеком от профессионалов — это принесет мало пользы. Тут прямая аналогия со спортом: ты сколько угодно можешь читать книги о том, как прокачать бицепс, но без регулярных походов в тренажерный зал он все равно не вырастет.

Мой главный принцип в переговорах — сначала собирай информацию, а уже потом раскрывайся. Не зря в дипломатии говорят: «Заговорил первым — проиграл».





Если пришел в переговорку, то первым делом задавай вопросы, изучай потребности другой стороны. Второй принцип — если вы выходите на второй раунд, постоянно уточняй остается ли текущий прогресс в силе. Не стоит думать, что ваш собеседник живет в стабильном вакууме. За прошедшее время он мог сто раз поменять свое мнение, переговорив с партнерами или кем-нибудь еще. А вообще, каждый из нас по определению считает себя самым классным и крутым, поэтому если кто-то, на наш взгляд, переходит границу, мы начинаем бурно эмоционировать, а это полный провал. В переговорах выигрывает тот, кто реально познал себя и понимает, что все вокруг на самом деле любовь и не нам осуждать и оценивать других людей.



