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Около 60 случаев кори выявили в Беларуси
20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси зарегистрировали случаи заболевания корью. Среди заразившихся – непривитые взрослые и дети. Как обезопасить себя от этого вируса, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В стране 59 зараженных. Симптомы – лихорадка, недомогание, сыпь, кашель и першение в горле. Болезнь может привести и к тяжелым осложнениям: поражению мозга, энцефалиту или пневмонии.
Единственный способ предотвратить корь – вакцинация. В Беларуси прививки бесплатно делают всем в возрасте одного года и шести лет.
Корь передается воздушно-капельным путем. Незащищенный прививкой человек при контакте с заболевшим заражается почти в 100% случаев.
Вакцинироваться от кори в Беларуси можно до 55 лет. Переболевший получает пожизненный иммунитет.
По данным всемирной организации здравоохранения, в прошлом году смертность от кори в мире выросла на 40%.
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Симптомы заболевания – лихорадка, недомогание, сыпь, кашель и першение в горле.
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