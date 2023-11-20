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Около 60 случаев кори выявили в Беларуси

20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 60 случаев кори выявили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси зарегистрировали случаи заболевания корью. Среди заразившихся – непривитые взрослые и дети. Как обезопасить себя от этого вируса, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В стране 59 зараженных. Симптомы – лихорадка, недомогание, сыпь, кашель и першение в горле. Болезнь может привести и к тяжелым осложнениям: поражению мозга, энцефалиту или пневмонии.

Единственный способ предотвратить корь – вакцинация. В Беларуси прививки бесплатно делают всем в возрасте одного года и шести лет.

«Заболеваемость в трети случаев связана с выездом за пределы Республики Беларусь, а последние случаи – в городе Минске и Минской области – говорят нам о том, что заболевают дети, родители которых отказались от вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок против кори, краснухи и эпидпаротита», – заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

Корь передается воздушно-капельным путем. Незащищенный прививкой человек при контакте с заболевшим заражается почти в 100% случаев.

Вакцинироваться от кори в Беларуси можно до 55 лет. Переболевший получает пожизненный иммунитет.

По данным всемирной организации здравоохранения, в прошлом году смертность от кори в мире выросла на 40%.



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Теги: Минск
 
 
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Симптомы заболевания – лихорадка, недомогание, сыпь, кашель и першение в горле.
 
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