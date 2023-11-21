Криптовесна не за горами!

Источник материала: ProBusiness





В последнее десятилетие цифровизация финансов шагает широкими шагами, большинство стран планируют полностью перевести все расчёты в цифровую форму к 2030 году. И, вероятно, только там, где нет доступа к интернету, не слышали про криптовалюты и про локомотив этого рынка - биткоин (BTC). С момента создания цена BTC постоянно растет и на пике достигала $69000 в начале ноября 2021 года. Но, как и на всех финансовых рынках, на криптовалютном бывают периоды, когда цена снижается. Такой сезон сторонники криптовалют называют криптозимой. Предыдущая криптозима длилась с первого квартала и до конца 2018 года и была связана с перегретостью рынка после взрывного роста, а также - с началом торговли фьючерсами на биткоин, когда “киты”, крупные участники рынка, могли зарабатывать на снижении главной криптовалюты. С минимальных значений в конце 2018 года биткоин затем показал рост более чем на 300%, который аналитики поспешили назвать началом новой криптовесны. Но проблемы в глобальной экономике и пандемия COVID-2019 привели к падению всех рынков, включая нефть, металлы, акции, биткоина и других криптовалют. Включив режим “количественного смягчения”, США и другие страны начали печатать деньги, что привело к росту упавших активов, а на рынке криптовалют началась уже настоящая криптовесна, когда биткоин с отметки чуть ниже $4000 показал рост более чем в 17 раз, до $69000.

С отметки $69000 биткоин упал более чем на 75%: 21 ноября 2022 года он достиг так называемого “локального дна" около отметки $15,5 тыс. Падение было связано с раскрытием мошеннической схемы и банкротством криптобиржи FTX, и, разумеется, с кризисом и проблемами в глобальной экономике, из-за чего ФРС США пришлось ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентную ставку. Затем биткоин показал рост на 145%, а максимальной отметкой стала цена в $38 тыс. Основными факторами роста биткоина являются:

ожидаемый халвинг BTC (уменьшение вознаграждения за майнинг вдвое, с 6,25 BTC до 3,125 BTC), он должен произойти примерно в конце апреля 2024, в зависимости от сложности майнинга и скорости нахождения блоков; ожидание постепенного снижения процентной ставки в США и "мягкой посадки" вместо рецессии.

Ещё одним спекулятивным фактором в последнее время считается ожидание одобрения Комиссией по ценным бумаг и биржам США (SEС) спотового ETF на биткоин. Это будет новым фактором развития в регулировании биткоина и даст зелёный свет для инвестирования в рынок криптовалют крупным институциональным компаниям. Главное внимание привязано к одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, крупнейшей по размеру активов под управлением - BlackRock. Но есть и другие компании, которые ожидают одобрения своих заявок на биткоин-ETF. К примеру, генеральный директор компании Ark Invest Кэтрин Вуд, считает, что капитализация крипторынка к 2030 году вырастет до $25 трлн. Она ожидает, что биткоин может пойти по двум сценариям: базовый предполагает, что к концу 2030 года BTC будет стоить примерно $682800. А при оптимистичном сценарии цена биткоина к этому времени достигнет $1.48 млн. Генеральный директор компании MicroStrategy Майкл Сэйлор также делает регулярные заявления в соцсети Х по поводу того, что его компания постоянно докупает биткоин. В октябре Microstrategy приобрела ещё 155 BTC за $5,3 млн и теперь владеет 158400 BTC, что делает её одним из крупнейших держателей биткоина.

Согласно отчёту аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley, есть все признаки того, что криптозима действительно закончилась, и криптовесна “уже на горизонте“. А британский международный банк Standard Chartered ожидает, что BTC достигнет цены в $50000 к концу этого года и $120000 - к концу 2024-го. Бывший глава криптобиржи BitMEX Артур Хэйес спрогнозировал новое ралли биткоина в 2024 году и представил большой экономический обзор, согласно которому биткоин превысит отметку в $70000 в следующем году.

Таким образом, многие важные персоны и компании с оптимизмом относятся к крипторынку, и ожидают продолжения роста биткоина в ближайшие года. Другие важные заявления и свежие новости, а также аналитику по рынку биткоина и других криптовалют вы можете посмотреть на сайте future.by .

Если с биткоином все более или менее ясно, то вот с другими криптовалютами, которые принято называть альткоинами - “альтернативными монетами” - ситуация может существенно отличаться. Некоторые монеты могут показывать рост во время падения рынка или наоборот, падать, кода другие криптовалюты растут. Некоторые проекты могут “выстреливать” быстрее и приносить прибыль гораздо большую, чем в среднем по рынку. Тут уже не обойтись без тщательного анализа проектов, изучения их дорожной карты и новостей. Но есть способ проще - участвовать в серьезных и значительных мероприятиях, посвященных блокчейну и криптовалютам. На них можно подробнее узнать о ситуации в индустрии, о разработке и развитии проектов, о возможных перспективах, получить информацию от руководителей крупных компаний, регуляторов рынка и ведущих разработчиков - что вообще можно считать инсайдерской информацией. Такие знания повысят ваши шансы на успех при инвестировании.

И ближайшим крупнейшим мероприятием такого рода является CRYPTO BRIDGE FORUM . Это - самый масштабный в Беларуси форум, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря. Организатором является портал FUTUREBY.INFO , постоянный участник и инфопартнер крупнейших международных ивентов по тематике блокчейна и крипто. Форум проходит при поддержке блокчейн-ассоциации «Технологии распределенных реестров» Республики Беларусь и Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна.

Почему CRYPTO BRIDGE FORUM? Мы объединяем людей будущего!

На форум приедут 2000 профессионалов из 20 стран для обмена знаниями и опытом между предпринимателями, инвесторами, IT-специалистами, аналитиками и разработчиками. Более 80 экспертов представят передовые идеи в области блокчейна, FinTech, DeFi и кибербезопасности.

Уникальность форума заключается в месте проведения: Офлайн-мероприятие в Falcon Club Arena, Минск, с онлайн-трансляцией в Метавселенной!

Ключевые темы форума:

Блокчейн-технологии

Майнинг и его регулирование

Цифровые платежы, CBDC и системы документооборота

Искусственный Интеллект

Информационная безопасность

Регулирование и Правовые аспекты

Актуальные изменения в законодательстве и их влияние на индустрию

Аудирование компаний и проектов



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До встречи на CRYPTO BRIDGE! Приходите!