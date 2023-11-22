Цифровые паспорта товаров усовершенствуют в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси совершенствуют паспорта товаров. Скоро в цифровом виде можно будет отслеживать весь путь – от производства до прилавка. В чем польза для потребителя, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Контролировать качество продукции станет проще. Теперь можно будет узнать, где товар загружали и разгружали, его начальную стоимость и процесс производства, а главное – все в цифровом виде.

В Беларуси уже работает банк электронных паспортов товаров. Сейчас в нем более 15 миллионов наименований. Узнать историю продукта покупатель может через специальное приложение. Нужно лишь отсканировать штрих-код.