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Цифровые паспорта товаров усовершенствуют в Беларуси

22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цифровые паспорта товаров усовершенствуют в Беларуси
 МТРК «Мир»

В Беларуси совершенствуют паспорта товаров. Скоро в цифровом виде можно будет отслеживать весь путь – от производства до прилавка. В чем польза для потребителя, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Контролировать качество продукции станет проще. Теперь можно будет узнать, где товар загружали и разгружали, его начальную стоимость и процесс производства, а главное – все в цифровом виде.

В Беларуси уже работает банк электронных паспортов товаров. Сейчас в нем более 15 миллионов наименований. Узнать историю продукта покупатель может через специальное приложение. Нужно лишь отсканировать штрих-код.

«Давать информацию, соответствующую различным категориям пользователей, в том числе административным органам, но использовать для этого современные технологии электронного обмена данными. Эти технологии позволяют экономить процессы, делать их прозрачными. Это касается всех категорий потребителей», – заявил директор Центра систем идентификации Национальной Академии наук Беларуси Виктор Дравица.

Повышают стандарты контроля качества и в ЕАЭС. Уже сейчас страны пятерки ставят метки не на партиях, а на единицах товара. В них содержится вся информация.

Отдельное внимание уделяется продуктам питания. Например, каждое животное заносится в единую систему. Можно узнать о рационе скота, его прививках и родословной. Так производство пищи становится прозрачнее.



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Контролировать качество продукции станет проще: теперь можно будет узнать всю информацию о товаре в цифровом виде.
 
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