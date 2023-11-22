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Цифровые паспорта товаров усовершенствуют в Беларуси
22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси совершенствуют паспорта товаров. Скоро в цифровом виде можно будет отслеживать весь путь – от производства до прилавка. В чем польза для потребителя, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Контролировать качество продукции станет проще. Теперь можно будет узнать, где товар загружали и разгружали, его начальную стоимость и процесс производства, а главное – все в цифровом виде.
В Беларуси уже работает банк электронных паспортов товаров. Сейчас в нем более 15 миллионов наименований. Узнать историю продукта покупатель может через специальное приложение. Нужно лишь отсканировать штрих-код.
Повышают стандарты контроля качества и в ЕАЭС. Уже сейчас страны пятерки ставят метки не на партиях, а на единицах товара. В них содержится вся информация.
Отдельное внимание уделяется продуктам питания. Например, каждое животное заносится в единую систему. Можно узнать о рационе скота, его прививках и родословной. Так производство пищи становится прозрачнее.
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Контролировать качество продукции станет проще: теперь можно будет узнать всю информацию о товаре в цифровом виде.
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