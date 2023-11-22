Что делать, если компанию не допустили к электронному аукциону? Советы юриста по срокам и порядку обжалования

Источник материала: ProBusiness

Электронный аукцион — одна из процедур госзакупок, которая сегодня широко используется госорганами и организациями при проведении закупок товаров, работ и услуг. Бизнес часто участвует в таких аукционах. Бывают случаи, когда у компаний возникают вопросы, связанные с проведением закупок, в частности, о том, как защитить свои права в случае нарушения законодательства при проведении процедуры. Юрист GRATA International, Belarus Юлия Стефанович ответила на основные вопросы в статье «Про бизнес».

Юлия Стефанович

Юрист GRATA International, Belarus

1. Аукционные документы, размещенные заказчиком электронного аукциона, содержат требования к участникам государственной закупки, которые не предусмотрены законодательством. Куда можно обратиться для устранения таких нарушений?

В случае, если в аукционных документах содержатся требования к участникам электронного аукциона, которые не предусмотрены законодательством, в частности, Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», либо аукционные документы не соответствуют законодательству по иным основаниям (предмет государственной закупки описан не в соответствии с законодательством (ст. 21 Закона о государственных закупках), иные нарушения) можно обратиться на выбор:

— к заказчику (организатору) электронного аукциона с заявлением (уведомлением) о нарушении прав (п. 1 ст. 51 Закона о государственных закупках);

— в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с жалобой на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора) электронного аукциона (п. 1 ст. 52 Закона о государственных закупках).

При этом нарушения законодательства, допущенные заказчиком (организатором) электронного аукциона в аукционных документах, должны нарушать права и законные интересы заявителя, что следует обосновать в заявлении или жалобе (п. 1 ст. 51, п. 3 ст. 52 Закона о государственных закупках). Например, предложение заявителя отклонено в связи с несоответствием какому-либо требованию к предмету государственной закупки, а установленное требование, которое стало основанием для отклонения предложения, не предусмотрено законодательством.

При этом важно не пропустить сроки для обращения. Любое юридическое или физическое лицо вправе обратиться с заявлением (уведомлением) о нарушении прав к заказчику (организатору) электронного аукциона либо с жалобой в МАРТ в части аукционных документов только до истечения срока подготовки и подачи предложений (абз. 1 п. 1 ст. 51, абз. 2 п. 2 ст. 52 Закона о государственных закупках).





Участник электронного аукциона вправе обратиться с заявлением (уведомлением) о нарушении прав к заказчику (организатору) электронного аукциона до момента заключения договора либо до начала обжалования в МАРТ, в зависимости о того, какое событие наступит раньше (абз. 2 п. 1 ст. 52 Закона о государственных закупках), а в МАРТ в отношении аукционных документов — до истечения срока подготовки и подачи предложений (абз. 3 п. 2 ст. 52 Закона о государственных закупках).

Важно: Участником признается юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, представившее предложение (абз. 2 п. 1 ст. 16 Закона о государственных закупках).

Направлять заявление (уведомление) о нарушении прав заказчику и жалобу в МАРТ нужно посредством электронной торговой площадки.

2. Комиссия заказчика отклонила предложение участника электронного аукциона в связи с несоответствием требованиям аукционных документов (в предложении участника не указан срок поставки товара). Однако в аукционных документах нет требования об указании такой информации в предложении. Как можно обжаловать решение комиссии заказчика?

В случае, если участник электронного аукциона не согласен с решением комиссии заказчика в части отклонения его предложения, такое решение можно обжаловать:

Путем обращения к заказчику (организатору) электронного аукциона с заявлением (уведомлением) о нарушении прав (п. 1 ст. 51 Закона о государственных закупках). Заявление (уведомление) о нарушении прав можно направить заказчику через электронную торговую площадку до заключения договора или до начала обжалования в МАРТ (абз. 2 п. 1 ст. 51 Закона о государственных закупках). Путем подачи жалобы в МАРТ (п. 2 ст. 52 Закона о государственных закупках). Жалоба в МАРТ может быть подана в период со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений, но не позднее десяти календарных дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя (либо об отмене электронного аукциона, либо о признании его несостоявшимся). Жалоба в МАРТ также подается посредством электронной торговой площадки с использованием функционала личного кабинета. Путем подачи иска в суд о признании недействительным электронного аукциона, проведенного с нарушением законодательства. Основанием для признания электронного аукциона недействительным является существенное нарушение законодательства о государственных закупках. К таким нарушениям можно отнести (п. 8 Постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 4 апреля 2007 г. № 25 «О некоторых вопросах судебной практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о торгах»):

нарушение порядка и сроков извещения сторон;

проведение электронного аукциона ранее назначенных сроков;

признание победителем лица, не имевшего права участвовать в торгах;

иные существенные нарушения, повлиявшие на результаты электронного аукциона.





Таким образом, для принятия судом решения о признании электронного аукциона недействительным потребуется доказать, что допущенное нарушение, на которое ссылается истец, повлияло на результаты проведения электронного аукциона.

Специальный срок для подачи иска о признании недействительным электронного аукциона, проведенного с нарушением законодательства, не установлен. Следовательно, в этом случае следует применять общий срок исковой давности в 3 года (ст. 197 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Специальный порядок судебного обжалования электронных аукционов законодательством не установлен. Поэтому при подаче в суд иска о признании электронного аукциона недействительным необходимо руководствоваться общими требованиями процессуального законодательства, в частности, Хозяйственного процессуального кодекса.

3. К проведению торгов было допущено несколько участников. После проведения торгов выяснилось, что участник, сделавший последнюю ставку, не соответствует требованиям к участникам электронного аукциона (не имеет лицензии на работы, которые являются предметом государственной закупки). Правомерно ли поступил заказчик электронного аукциона, допустив такого участника к торгам?

Специфика электронного аукциона состоит в том, что соответствующая процедура предусматривает поэтапное рассмотрение предложений участников:

сначала комиссия заказчика рассматривает первые разделы предложений участников; после рассмотрения первых разделов участников проводятся торги; после окончания торгов рассматриваются вторые разделы предложений участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки (ст. 42 — 44 Закона о государственных закупках).

Рассмотрение вторых разделов предложений участников осуществляется на соответствие их требованиям аукционных документов. После такого рассмотрения комиссия выбирает участника-победителя либо признает электронный аукцион несостоявшимся (п. 2 ст. 44 Закона о государственных закупках).

Согласно п. 2 ст. 41 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З второй раздел предложения участника должен содержать, среди прочего, документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с законодательством.

П. 2 ст. 16 Закона о государственных закупках одним из требований к участникам является их соответствие требованиям законодательства, установленным для выполнения определенных работ (оказанию услуг), в том числе требованиям по наличию лицензии.

Поскольку документы и (или) сведения, содержащие информацию о соответствии участников требованиям законодательства, установленным для выполнения определенных работ (оказанию услуг), в том числе требованиям по наличию лицензии, включаются во вторые разделы предложений участников, которые рассматриваются после проведения торгов, заказчик аукциона правомерно допустил участника, не имеющего лицензии, к проведению торгов и правомерно отклонил предложение такого участника после рассмотрения вторых разделов предложений.

4. Заказчик электронного аукциона после выбора участника-победителя разместил на электронной торговой площадке проект договора к подписанию. Но размещенный проект договора не соответствует аукционным документам и предложению участника-победителя. Можно ли изменить проект договора?

В случае несоответствия условий проекта договора, размещенного заказчиком для подписания, условиям, указанным в аукционных документах, и (или) условиям, содержащимся в предложении участника-победителя и (или) протоколе выбора участника-победителя следует направить заказчику уведомление с возражениями (п. 4 ст. 24 Закона о государственных закупках).

Уведомление с возражениями следует направить посредством электронной торговой площадки в течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора для подписания.