Международных наблюдателей от стран СНГ пригласят на выборы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На выборы в Беларуси пригласят международных наблюдателей от стран СНГ. Об этом заявил председатель республиканской ЦИК Игорь Карпенко, передает телеканал «МИР 24».

«В практике ЦИК мы обычно приглашаем своих коллег в избирательные комиссии тех стран, с которыми взаимодействуем, в первую очередь страны СНГ. Вы знаете, что у нас создан консультативный совет избирательных органов стран СНГ. Мы в рамках этого консультативного совета пригласим наших коллег. Мы также взаимодействуем и работаем в структуре Международной ассоциации избирательных органов», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Голосование назначено на 25 февраля. Жители республики впервые в один день выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Такой формат обозначен в Обновленной конституции и новой редакции Избирательного кодекса. Также в стране сформируют новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. В него войдут представители различных слоев общества – всего 1200 человек. Они получат широкие полномочия, вплоть до возможности объявить импичмент президенту, отменить закон и провести референдум.

Центризбирком разрабатывает рекомендации для кандидатов в депутаты. Им запрещено иметь двойное гражданство и получать финансирование из-за рубежа. Всего в стране в единый день голосования откроются тысячи участков в 110 избирательных округах.