|
Международных наблюдателей от стран СНГ пригласят на выборы в Беларуси
22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На выборы в Беларуси пригласят международных наблюдателей от стран СНГ. Об этом заявил председатель республиканской ЦИК Игорь Карпенко, передает телеканал «МИР 24».
Голосование назначено на 25 февраля. Жители республики впервые в один день выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Такой формат обозначен в Обновленной конституции и новой редакции Избирательного кодекса. Также в стране сформируют новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. В него войдут представители различных слоев общества – всего 1200 человек. Они получат широкие полномочия, вплоть до возможности объявить импичмент президенту, отменить закон и провести референдум.
Центризбирком разрабатывает рекомендации для кандидатов в депутаты. Им запрещено иметь двойное гражданство и получать финансирование из-за рубежа. Всего в стране в единый день голосования откроются тысячи участков в 110 избирательных округах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В единый день голосования в республике откроются тысячи участков в 110 избирательных округах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)