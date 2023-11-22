Минздрав Беларуси ужесточит регулирование цен на услуги стоматологов

Новое ценообразование коснется почти всех направлений стоматологии. Например, удаление молочного зуба будет дешевле на треть, а лечение кариеса – на все 50%. Такое решение Минздрав и Госконтроль приняли после проверки частных клиник и выявления случаев необоснованного завышения цен. Впрочем, вылечить зубы в стране можно и на бесплатной основе.