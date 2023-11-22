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Минздрав Беларуси ужесточит регулирование цен на услуги стоматологов

22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси ужесточит регулирование цен на услуги стоматологов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси подешевеют услуги стоматологов. Причем почти в два раза. Об этом заявили в Минздраве республики, передает телеканал «МИР 24».

«Были установлены факты необоснованного завышения цен на стоматологические услуги, в том числе факты необоснованного получения доходов и вывода этих средств за пределы республики Беларусь. В этой связи Минздрав был уполномочен на ужесточение регулирования цен на стоматологические услуги. Данное постановление будет направлено в первую очередь на повышение доступности медицинских услуг для населения республики», – заявил начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Калистратов.

Новое ценообразование коснется почти всех направлений стоматологии. Например, удаление молочного зуба будет дешевле на треть, а лечение кариеса – на все 50%. Такое решение Минздрав и Госконтроль приняли после проверки частных клиник и выявления случаев необоснованного завышения цен. Впрочем, вылечить зубы в стране можно и на бесплатной основе.



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Такое решение Минздрав и Госконтроль приняли после проверки частных клиник и выявления случаев необоснованного завышения цен.
 
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