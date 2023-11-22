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Сервисный центр по обслуживанию белорусской техники появится в Краснодаре
22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Краснодаре появится центр по продаже и обслуживанию белорусской техники. Он станет крупнейшим в России. Капсулу на месте будущего комплекса заложил глава правительства Беларуси Роман Головченко, передает «МИР 24».
Сервисный центр обойдется в 200 миллионов рублей, возвести его планируют за два года. Новый объект позволит нарастить объемы продаж. В этом году Краснодар уже купил 150 тракторов. Какие именно машины готов предложить Минск, показали на выставке сельхозтехники и оборудования. Роман Головченко лично проверил трактор, который собрали на Кубани. Кроме того, регион готов приобрести белорусские троллейбусы и электробусы.
Товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем растет. В этом году он превысит 600 миллионов долларов.
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Капсулу на месте будущего комплекса заложил глава правительства Беларуси Роман Головченко.
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