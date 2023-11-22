Сервисный центр по обслуживанию белорусской техники появится в Краснодаре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Краснодаре появится центр по продаже и обслуживанию белорусской техники. Он станет крупнейшим в России. Капсулу на месте будущего комплекса заложил глава правительства Беларуси Роман Головченко, передает «МИР 24».

Сервисный центр обойдется в 200 миллионов рублей, возвести его планируют за два года. Новый объект позволит нарастить объемы продаж. В этом году Краснодар уже купил 150 тракторов. Какие именно машины готов предложить Минск, показали на выставке сельхозтехники и оборудования. Роман Головченко лично проверил трактор, который собрали на Кубани. Кроме того, регион готов приобрести белорусские троллейбусы и электробусы.

«Во-первых, масштабная программа обновления транспортного парка, которая реализуется в крае. В сентябре мы виделись в Минске, поручения были даны, и мы уже за два месяца имеем новые контракты, которые были заключены именно в октябре-ноябре месяце. И еще ряд тех, которые находятся на своей финальной стадии», –сказал Головченко.

Товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем растет. В этом году он превысит 600 миллионов долларов.