Убийство Джона Кеннеди: что делал в Беларуси главный подозреваемый?

Они же помогли американцу найти престижные апартаменты за символическую сумму. Так контролировать было легче.

«Сначала это был плотный контроль, потому что человек прибывает из-за границы, он выражает желание жить в Советском союзе. Какие цели? Какие подлинные причины? Естественно, в его окружении находились люди, которые информировали спецслужбы о его поведении», – рассказ историк, политолог и публицист Вадим Гигин.

Через два года Освальд устраивается на Минский радиозавод. Работа казалась ему легкой, но скучной. Среди коллег у него сформировался свой круг общения.

«Когда появляется американец, обычно у людей всегда какое-то ожидание. Это не наш человек. Его, конечно, такое поведение задевало, и с такими он не хотел быть предметом праздного любопытства. Он был человек. Впрочем, он наладил отношения. Во время перекуров молодежь собиралась и «резала» анекдоты. Он хорошо вписывался со своим чувством юмора, и он нравился», – рассказал друг Ли Харви Освальда Эрнст Титовец.

За иностранцем в Минске закрепилась слава столичного донжуана. Романов было несколько и порой даже параллельных, но сердце Освальда зацепила молодая белоруска. 20-летняя работница аптеки, Марина Прусакова. Через месяц после знакомства пара решает пожениться.

«Она была красивой и немножко экстравагантной. Она мечтала выйти замуж за иностранца. Вот так и получилось. Где они познакомились? На какой-то вечеринке или на танцах», – отметил профессор Белорусского аграрно-технического университета, сосед супруги Ли Харви Освальда Виктор Андрианов.

К свадьбе иностранец уже разочаровался в Советском Союзе. После рождения дочери пара решает уехать в США.

22 мая 1962 года Освальд навсегда покинет белорусскую столицу. Ровно через полтора года в Далласе прозвучит три выстрела и весь мир узнает, что Джон Кеннеди убит. Через два дня главного подозреваемого Освальда застрелит владелец местного ночного клуба, а его жена до конца жизни не даст ни одного интервью прессе.

С первого дня расследования Ли Харви Освальд считается главным и единственным подозреваемым в убийстве Джона Кеннеди.