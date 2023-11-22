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Убийство Джона Кеннеди: что делал в Беларуси главный подозреваемый?
22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
60 лет назад произошло одно из самых громких убийств XX века. В Далласе во время избирательной кампании застрелили 35-го президента США Джона Кеннеди. Главным подозреваемым стал Ли Харви Освальд. За полтора года до убийства он выехал из Минска. Что делал американец в столице Белорусской Советской Республики, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Бывший морпех переехал в Советский Союз в 1959 году, вдохновившись идеями марксизма. Спецслужбы сразу организовали за ним слежку, на всякий случай.
Они же помогли американцу найти престижные апартаменты за символическую сумму. Так контролировать было легче.
Через два года Освальд устраивается на Минский радиозавод. Работа казалась ему легкой, но скучной. Среди коллег у него сформировался свой круг общения.
За иностранцем в Минске закрепилась слава столичного донжуана. Романов было несколько и порой даже параллельных, но сердце Освальда зацепила молодая белоруска. 20-летняя работница аптеки, Марина Прусакова. Через месяц после знакомства пара решает пожениться.
К свадьбе иностранец уже разочаровался в Советском Союзе. После рождения дочери пара решает уехать в США.
22 мая 1962 года Освальд навсегда покинет белорусскую столицу. Ровно через полтора года в Далласе прозвучит три выстрела и весь мир узнает, что Джон Кеннеди убит. Через два дня главного подозреваемого Освальда застрелит владелец местного ночного клуба, а его жена до конца жизни не даст ни одного интервью прессе.
С первого дня расследования Ли Харви Освальд считается главным и единственным подозреваемым в убийстве Джона Кеннеди.
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Бывший морпех Ли Харви Освальд переехал в Советский Союз в 1959 году, вдохновившись идеями марксизма.
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