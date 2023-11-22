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Убийство Джона Кеннеди: что делал в Беларуси главный подозреваемый?

22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Убийство Джона Кеннеди: что делал в Беларуси главный подозреваемый?
 Фото: Arnie Sachs\Zuma\TASS

60 лет назад произошло одно из самых громких убийств XX века. В Далласе во время избирательной кампании застрелили 35-го президента США Джона Кеннеди. Главным подозреваемым стал Ли Харви Освальд. За полтора года до убийства он выехал из Минска. Что делал американец в столице Белорусской Советской Республики, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На четвертом этаже престижной сталинки в центре Минска почти два года жил Ли Харви Освальд. Типичный день американца в столице: работа, походы в оперу и кино, кафе и магазины. Все это для него было в шаговой доступности.

Бывший морпех переехал в Советский Союз в 1959 году, вдохновившись идеями марксизма. Спецслужбы сразу организовали за ним слежку, на всякий случай.

Они же помогли американцу найти престижные апартаменты за символическую сумму. Так контролировать было легче.

«Сначала это был плотный контроль, потому что человек прибывает из-за границы, он выражает желание жить в Советском союзе. Какие цели? Какие подлинные причины? Естественно, в его окружении находились люди, которые информировали спецслужбы о его поведении», – рассказ историк, политолог и публицист Вадим Гигин.

Через два года Освальд устраивается на Минский радиозавод. Работа казалась ему легкой, но скучной. Среди коллег у него сформировался свой круг общения.

«Когда появляется американец, обычно у людей всегда какое-то ожидание. Это не наш человек. Его, конечно, такое поведение задевало, и с такими он не хотел быть предметом праздного любопытства. Он был человек. Впрочем, он наладил отношения. Во время перекуров молодежь собиралась и «резала» анекдоты. Он хорошо вписывался со своим чувством юмора, и он нравился», – рассказал друг Ли Харви Освальда Эрнст Титовец.

За иностранцем в Минске закрепилась слава столичного донжуана. Романов было несколько и порой даже параллельных, но сердце Освальда зацепила молодая белоруска. 20-летняя работница аптеки, Марина Прусакова. Через месяц после знакомства пара решает пожениться.

«Она была красивой и немножко экстравагантной. Она мечтала выйти замуж за иностранца. Вот так и получилось. Где они познакомились? На какой-то вечеринке или на танцах», – отметил профессор Белорусского аграрно-технического университета, сосед супруги Ли Харви Освальда Виктор Андрианов.

К свадьбе иностранец уже разочаровался в Советском Союзе. После рождения дочери пара решает уехать в США.

22 мая 1962 года Освальд навсегда покинет белорусскую столицу. Ровно через полтора года в Далласе прозвучит три выстрела и весь мир узнает, что Джон Кеннеди убит. Через два дня главного подозреваемого Освальда застрелит владелец местного ночного клуба, а его жена до конца жизни не даст ни одного интервью прессе.

С первого дня расследования Ли Харви Освальд считается главным и единственным подозреваемым в убийстве Джона Кеннеди.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Бывший морпех Ли Харви Освальд переехал в Советский Союз в 1959 году, вдохновившись идеями марксизма.
 
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