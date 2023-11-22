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Погода в СНГ: метель обрушилась на Казахстан, тепло сохраняется в Кыргызстане
22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москва готовится сменить пейзаж. 23 ноября в российской столице начнется снегопад, и на следующий день лягут сугробы. 22 ноября ожидаются небольшие осадки и понижение температуры до минус семи. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР».
Казахстан
Снежный день на севере Казахстана. Школьники Костанайской области из-за метели остались дома. Дороги замело, транспорт не смог доставить детей до учебных заведений. Уроки проходят дистанционно.
Беларусь
В Беларуси уже по-зимнему морозно. Столбики термометров опустились до минус шести градусов. Снега в прогнозах синоптиков пока нет. Зато он есть на горнолыжных трассах страны. Там уже вовсю круглосуточно работают снеговые пушки. Если такая минусовая температура сохранится, зимнее развлечение скоро откроют для туристов.
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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