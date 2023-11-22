Погода в СНГ: метель обрушилась на Казахстан, тепло сохраняется в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва готовится сменить пейзаж. 23 ноября в российской столице начнется снегопад, и на следующий день лягут сугробы. 22 ноября ожидаются небольшие осадки и понижение температуры до минус семи. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР».

Казахстан

Снежный день на севере Казахстана. Школьники Костанайской области из-за метели остались дома. Дороги замело, транспорт не смог доставить детей до учебных заведений. Уроки проходят дистанционно.



Сильный ветер до 28 метров в секунду. Осадки продвигаются в глубь страны. В трех регионах закрыли восемь участков республиканских дорог. В Северо-Казахстанской области после удара стихии остаются без электричества десятки сел. Холод ползет и на запад страны, там, по ощущениям, уже декабрь. На градусниках – минус 12.

Беларусь

В Беларуси уже по-зимнему морозно. Столбики термометров опустились до минус шести градусов. Снега в прогнозах синоптиков пока нет. Зато он есть на горнолыжных трассах страны. Там уже вовсю круглосуточно работают снеговые пушки. Если такая минусовая температура сохранится, зимнее развлечение скоро откроют для туристов.

Кыргызстан



В Бишкеке погода играет по правилам сентября. Плюс 16 в столице Казахстана. К вечеру солнце уступит место короткому дождю. Осеннюю идиллию нарушает только сильный ветер. Он сорвал листву с деревьев и засыпал все улицы Бишкека. Последствия вихря коммунальщики устранили. Специалисты напоминают жителям, сжигать листву запрещено. Дым загрязняет воздух.