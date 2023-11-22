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Беларусь увеличила экспорт промышленных товаров за рубеж
22.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь наращивает экспорт и развивает сотрудничество с партнерами. О результатах работы за 2023 год правительство сообщило на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщила корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Акцент в промышленности делается на локализацию производств. Тракторы, комбайны, коммунальная техника и легковые авто. Страна изготавливает все больше деталей и компонентов. Часть покупает у партнеров. Так, над созданием микроэлектроники Беларусь работает совместно с Россией. По аналогичной системе республика планирует сотрудничать и с другими странами Содружества.
В Краснодаре с конвейеров сходят белорусские тракторы, в Нижнем Новгороде – трамваи и электробусы, в Уфе – машины для обработки зерна. Еще девять подобных проектов сейчас согласовывают.
Растет и экспорт. Показатели уже превысили прошлогодние. Поставки легковых авто выросли втрое. Стиральных машин – в четыре раза. За рубеж идут и партии тяжелой техники.
«Наша промышленность сейчас развивается в направлении альтернативного экспорта, но для положительного результата в этой сфере необходима модернизация промышленных производств», – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Денис Карась.
Открываются на заводах и новые цеха. В Минске строят дополнительное автобусное производство. Несколько линий для создания комплектующих планируют запустить на заводах Орши. Есть в промышленности и разработки. Так, предприятие по выпуску карьерной техники в этом году выпустило несколько новинок.
Волновал депутатов и вопрос обучения специалистов. Сейчас промышленный комплекс нуждается в новых кадрах. Планируется создавать условия для закрепления их на первых рабочих местах.
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Тракторы, комбайны, коммунальная техника и легковые авто – страна изготавливает все больше деталей и компонентов, часть покупает у партнеров.
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