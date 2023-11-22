Беларусь увеличила экспорт промышленных товаров за рубеж

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь наращивает экспорт и развивает сотрудничество с партнерами. О результатах работы за 2023 год правительство сообщило на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщила корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Акцент в промышленности делается на локализацию производств. Тракторы, комбайны, коммунальная техника и легковые авто. Страна изготавливает все больше деталей и компонентов. Часть покупает у партнеров. Так, над созданием микроэлектроники Беларусь работает совместно с Россией. По аналогичной системе республика планирует сотрудничать и с другими странами Содружества.

В Краснодаре с конвейеров сходят белорусские тракторы, в Нижнем Новгороде – трамваи и электробусы, в Уфе – машины для обработки зерна. Еще девять подобных проектов сейчас согласовывают.