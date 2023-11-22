Экспорт белорусского сахара за год вырос в 2,5 раза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экспорт белорусского сахара в этом году вырос в 2,5 раза и достиг 200 тысяч тонн. Об этом сообщил «МИР 24».

При этом сохранилась главная задача – полностью обеспечить сладким песком белорусский рынок. 22 ноября утвердили график поставок на 2024 год. Определили и экспортные возможности. Из 630 тысяч тонн произведенного сахара больше трети отправят на зарубежные рынки, преимущественно в страны ЕАЭС.

«Мы сегодня активно сотрудничаем с Таджикистаном, Узбекистаном, Молдовой. Прорабатываем возможность в следующем году выхода на китайский рынок по этой позиции, поскольку китайцы заинтересованы в поставке нашего сахара. Речь идет о 10-15 тысячах тонн, которые мы готовы поставлять с марта месяца», – сообщил председатель пищевого концерна Олег Жидков.

Большим спросом пользуются и продукты переработки сахарной свеклы – жом и меласса. Эти ценные углеводные добавки используют в производстве кормов для животных.